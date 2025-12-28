Нові правила спрямовані на захист психічного здоров'я підлітків та боротьбу з надмірним використанням ґаджетів, розповідає 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Дивіться також Google може дозволити змінювати адресу Gmail без втрати акаунта: чи буде це працювати в Україні

Як саме працюватимуть нові обмеження для технологічних гігантів?

Ухвалений законодавцями документ (S4505/A5346) визначає платформи як "аддиктивні", якщо їхньою суттєвою частиною є нескінченний скролінг, пуш-сповіщення, лічильники вподобань або автоматичне програвання відео.

Винятки можливі лише в тому разі, якщо генеральний прокурор підтвердить, що ці інструменти використовуються з вагомою метою, не пов'язаною з навмисним утриманням уваги.

Згідно з розпорядженням офісу Кеті Гокул, застереження мають з'являтися при першому контакті з такими функціями та регулярно виникати надалі, причому молодь не матиме можливості їх обійти.

Губернаторка наголосила, що безпека мешканців штату та захист дітей від потенційної шкоди соціальних медіа є її пріоритетом. Членкиня Асамблеї Нілі Розіч додала, що закон базується на медичних дослідженнях і надає сім'ям інструменти для прийняття зважених рішень, ставлячи громадське здоров'я на перше місце.

Цю ініціативу порівнюють із маркуванням тютюнових виробів, алкоголю чи контенту з мерехтливим світлом.

Минулого року схожу ідею висловлював колишній головний санітарний лікар Вівек Мурті, а подібний законопроєкт зараз обговорюють у Каліфорнії, як зазначалося в The New York Times.

Варто зазначити, що Нью-Йорк уже не вперше посилює контроль над техгігантами: минулого року було впроваджено вимогу отримувати згоду батьків на показ "аддиктивних стрічок" дітям та заборонено продаж особистих даних неповнолітніх. Окрім цього, нещодавно Кеті Гокул підписала закон RAISE Act, присвячений безпеці штучного інтелекту.

Хто ще забороняє або обмежує соцмережі?

Австралія офіційно ухвалила закон Online Safety Amendment Act 2024, що встановлює мінімальний вік для користування соцмережами на рівні 16 років. Це рішення стало відповіддю на загрози психічному здоров'ю молоді, спричинені онлайн-цькуванням та шкідливим контентом.

Відповідальність за дотримання нових правил лежить виключно на власниках платформ, а не на родинах чи самих неповнолітніх.

Закон, що вступив у дію 10 грудня 2025 року, зобов'язує такі сервіси, як Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, Reddit та YouTube, запровадити надійні системи верифікації віку. За систематичні порушення компаніям загрожують величезні штрафи – до 49,5 мільйонів австралійських доларів (приблизно 32 мільйони доларів США).

Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе назвав соціальні мережі "чумою" сучасності, наголосивши, що молодь має отримувати реальний досвід поза екранами ґаджетів.

Уряд пояснив радикальність кроку різким зростанням рівня психологічного дистресу, тривожності та депресії серед підлітків через токсичне цифрове середовище.