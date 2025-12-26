Google оновила довідкову сторінку, де описала нову можливість для власників акаунтів із адресами @gmail.com. Хоча раніше компанія прямо зазначала, що такі адреси змінити не можна, тепер вона пояснює нову процедуру, яка поступово стає доступною користувачам. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Google.

Як працюватиме зміна адреси Gmail?

Функція дозволить змінити поточну адресу Gmail на іншу адресу з тим самим доменом, але з новим іменем користувача. При цьому початкова адреса не зникне: вона стане псевдонімом і залишиться прив'язаною до того самого поштового ящика. Користувачі отримуватимуть листи як на стару, так і на нову адресу, а також зможуть входити в обліковий запис, використовуючи будь-яку з них.

Google наголошує, що всі дані акаунта залишаться без змін. Фото, повідомлення, історія листування та інша інформація не буде втрачена. Доступ до сервісів Gmail, YouTube, Google Maps, Drive і Google Play також збережеться незалежно від того, яку адресу використовує користувач для входу.

Як пише 9to5google, після зміни адреси діятимуть обмеження. Протягом 12 місяців користувач не зможе видалити нову адресу або створити новий Gmail-акаунт із попереднім іменем. Водночас стару адресу дозволяється повторно використати пізніше, але не одразу. Кожен акаунт зможе змінити адресу Gmail не більше трьох разів, тобто загалом мати до чотирьох різних адрес.

Компанія також попереджає, що стара адреса може ще певний час відображатися в окремих сервісах. Наприклад, у подіях Google Calendar, створених до зміни адреси, оновлення може з'явитися не одразу. Надсилати листи зі старої адреси теж буде можливо, і вона залишиться закріпленою за власником акаунта, недоступною для інших користувачів.

Поки що опис функції з'явився лише на довідковій сторінці хінді, що свідчить про ранній етап запуску. Очікується, що після офіційного старту змінити адресу Gmail можна буде через розділ "Мій обліковий запис".