Яке місце Labubu в рейтингу і хто ще потрапив до списку?
Google традиційно підводить річні підсумки та оприлюднює підсумковий рейтинг запитів, які продемонстрували найбільше зростання інтересу серед українських користувачів у 2025 році, пише 24 Канал з посиланням на блог Google.
Аналіз пошукової активності дозволив визначити ключові теми, персоналії та події, що найбільше цікавили українців протягом року.
Запит "Лабубу" увійшов до першої п’ятірки найпопулярніших запитів року. Перед ним у рейтингу знаходяться такі запити:
- "Графік відключення світла";
- "Холостяк 2025";
- "Гра в кальмара 2".
До першої десятки також увійшли запити: "Лабубу", "Усик Дюбуа", "Євробачення 2025" та "НАБУ".
Окрім цього, запит щодо іграшок Labubu став лідером року у категорії "Покупки".
Чому Labubu стали популярними?
У 2023 – 2024 роках Labubu став справжньою міжнародною сенсацією, пише 24 Канал з посиланням на Aol.
Labubu вперше з'явився у 2015 році як герой книжки гонконзького ілюстратора Касінга Лунга. Його образ – це суміш ельфа, тваринки та трішки чогось темного. Він схожий водночас і на щось миле, і на щось дивне. Це поєднання підсвідомо чіпляє, викликаючи симпатію, цікавість або навіть легкий дискомфорт. І саме в цьому – частина секрету.
Касінг Лунг створив персонажа Labubu / фото Google
У 2019 році Касінг Лунг уклав угоду з китайським гігантом колекційних іграшок Pop Mart, що дало персонажу нове життя. Компанія адаптувала його під формат blind-box, надала фігуркам фізичну форму, серії, сезонність і почала масштабне виробництво.
Аналітики вважають, що феномен Лабубу – це частина ширшого явища, ідеться про емоційне споживання. У часи невизначеності, люди шукають способи зберегти психологічну стабільність. І ось, неочікувано цим способом стає іграшка з мультяшним поглядом.
Популярність Лабубу не обмежується тільки внутрішнім ринком Азії. Їх активно популяризують і західні зірки. Ляльки з'являлися в руках Ріанни, Кім Кардаш'ян і Девіда Бекхема. Після кожного згадування у ЗМІ чи соцмережах ціна рідкісних Лабубу зростає на десятки чи навіть сотні доларів.
Що ще відомо про Labubu?
У листопаді 2025 року шведське агентство з хімічних речовин виявило високий рівень забороненої речовини DEHP у іграшках Labubu. Митниця вилучила понад 5 300 піратських Labubu, популярних через високий попит, які містять токсичні речовини, заборонені в ЄС.
Pop Mart International Group Ltd. повідомив про зростання доходів на 250% у третьому кварталі 2025 року завдяки популярності іграшок Labubu. Попри рекордні показники продажів, експерти попередили про спад попиту на Labubu, що призвело до втрати близько 13 мільярдів доларів капіталізації у вересні.
Люксові бренди, такі як Louis Vuitton, Tiffany, і Loewe, почали використовувати персонажів іграшок для залучення молодої аудиторії та освіження іміджу. Такі співпраці, зокрема із популярним на сьогодні брендом Labubu, покликані освіжити імідж та залучити молоду аудиторію.