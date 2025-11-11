Що відомо про небезпечні речовини в Labubu?
Шведське агентство з хімічних речовин виявило високий рівень заборонених хімічних речовин у піратських ляльках Labubu з м’яким наповнювачем, повідомляє 24 Канал з посиланням на KEMI.
Пластик на лицьовій стороні п’яти з семи протестованих ляльок містив велику кількість забороненої речовини DEHP. У деяких випадках рівень перевищував дозволене значення в 0,1% за вагою до 250 разів.
Речовина DEHP заборонена, оскільки вона токсична для репродуктивної функції. Вона може негативно вплинути на здатність мати дітей та розвиток ембріона, плода або дитини. DEHP заборонено використовувати в іграшках у Швеції з кінця 1990-х років, але в деяких частинах світу його досі використовують як дешевий спосіб пом'якшення пластику.
Вражає, що іграшки, призначені для дітей, містять високий рівень речовин, які заборонені вже понад 20 років,
– каже Фріда Рамстрем, інспектор Шведського агентства з хімічних речовин.
В агентстві також зазначили, що Labubu швидко стали дуже популярними, а високий попит призвів до великого напливу дешевих піратських копій з країн поза межами ЄС, де не діють ті ж хімічні правила, що й у ЄС. З початку цього року шведська митниця вилучила понад 5 300 таких іграшок.
Зауважте! DEHP є поширеним пластифікатором, що додається до пластмас (особливо ПВХ) для надання їм гнучкості, прозорості та довговічності. Він широко використовується у виробництві харчового пакування, медичного обладнання та іграшок, але пов'язаний із серйозними проблемами зі здоров'ям, такими як порушення репродуктивної системи, ендокринні розлади, а також негативний вплив на розвиток плода та дітей.
Що відомо про Labubu?
Labubu створив ілюстратор Касінг Лунг. Фігурки стали хітом на ринку колекційних іграшок завдяки співпраці з Pop Mart, яка адаптувала його у формат "сліпих коробок".
Pop Mart International Group Ltd. повідомив про зростання доходів на 250% у третьому кварталі 2025 року завдяки популярності іграшок Labubu. Попри рекордні показники продажів, експерти попередили про спад попиту на Labubu, що призвело до втрати близько 13 мільярдів доларів капіталізації у вересні.
Люксові бренди, такі як Louis Vuitton, Tiffany, і Loewe, почали використовувати персонажів іграшок для залучення молодої аудиторії та освіження іміджу. Такі співпраці, зокрема із популярним на сьогодні брендом Labubu, покликані освіжити імідж та залучити молоду аудиторію.