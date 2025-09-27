Які люксові бренди обирають Labubu?

Іграшки Labubu, які схожі на милого монстра з гострими зубами, є відносно недорогими – 27 доларів, однак люксові бренди перевіряють, чи платитимуть клієнти за розкішну річ у співпраці з такими аксесуарами, передає 24 Канал з посиланням на CBNC.

За словами Джефф Ліндквіст з Boston Consulting Group, колаборації з різними іграшковими персонажами набули популярності за останні десятиліття, орієнтуючись на клієнтів, які можуть собі дозволити якісну річ, але не є одержимими.

Це неймовірно добре працює на таких платформах, як TikTok, де вірусність та культурна релевантність є тим, що впливає на видимість та бажаність брендів,

– пояснив Ліндквіст.

Наприклад, у червні колекція з 14 кастомізованих окулярів Labubus, дизайн яких розробили Carhartt та японський бренд Sacai, зібрала на аукціоні 337,50 тисячі доларів, а найкращий лот був проданий за понад 31 тисячу доларів.

Крім того, старовинний паризький бренд розкішних шкіряних виробів Moynat також випустили колекцію сумок, де є підвіски до них із зображенням відомої плюшевої іграшки. Відомо, що фірмові полотняні сумки-тоут з монограмами від Moynat коштують від 2 150 доларів, а підвіски до сумок – від 450 доларів.

А деякі бренди створюють власних милих персонажів, як-от Louis Vuitton. Влітку цього року бренд випустив лінійку брелоків до сумок у вигляді плюшевих тварин "Louis Bear".

За даними видання Hypebeast, колекційні підвіски до сумок від Louis Vuitton виготовлені з високоякісної шкіри, хутра, перлів тощо. Ціна натомість на них коливається від 1 270 доларів до 1 390 доларів.

Зверніть увагу! Такі елітні бренди, як Tiffany чи Loewe, також часто використовують у своїх колекціях різних персонажів, як от Пікачу та Тоторо. Це робиться для того, щоб залучити молодших клієнтів. Крім того, за правильного підходу така співпраця ще й окупається.

Чому така співпраця – це ризик?

Як пояснює Томаї Сердарі, професора маркетингу Нью-Йоркського університету, у такий спосіб бренди ризикують відчужити свою основну аудиторію.

За приклад є 3 колекції Loewe, які були створені разом зі Studio Ghibli. Вони були успішними, однак для більш традиційного бренду не мало б сенсу продавати сумочки чи гаманці Totoro з мишею з фільму "Віднесені привидами".

Професорка також застерігає від погоні за трендами, адже таке явище, як манія на Labubu, може зникнути так само швидко, як і виникло.

Зараз акції виробника іграшок Labubu впали приблизно на 21% з моменту досягнення піку наприкінці серпня.

Втім з початку цього року вони все ще демонструють 200% зростання.

