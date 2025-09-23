Що відомо про повернення брендів до Росії?
Вони повернулися під своїми іменами, передає 24 Канал з посиланням на російське медіа Readovka в Telegram.
Читайте також Люксові бренди тримаються за Москву: Louis Vuitton продовжив оренду офісу
Однак зазначається, що бренди повернулися в чужі приміщення. І знайти їх можна далеко не в усій мережі.
Зокрема російський магазин "Твоє" перебрав роботу у баєрів і виставив на полиці одяг брендів мас-маркету, які залишили російський ринок у 2022 році, тобто Zara, Oysho, Bershka, Stradivarius і Massimo Dutti (всі належать до компанії Inditex).
Колекції представлені в таких містах:
- Москві;
- Нижньому Новгородові;
- Петербурзі;
- Казані;
- Волгограді;
- Тольятті;
- Краснодарі.
Найімовірніше, таке співробітництво буде на постійній основі,
– йдеться у дописі ЗМІ Росії.
Зверніть увагу! Яким чином "відбулася колаборація" – залишається невідомим. А у співробітників зазначено, що товари просто надійшли до магазину.
Що відомо про співпрацю компанії з Росією?
Магазини компанії Inditex (є іспанською міжнародною компанією, яка належить до одного з найбільших у світі рітейлерів одягу) припинили працювати у Росії ще весною 2022 року, а саме на початку березня, незадовго після початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну.
До бренду входять:
- Zara;
- Zara Home;
- Bershka;
- Stradivarius;
- Oysho;
- Pull&Bear.
Загалом в Росії до повномасштабної війни нарахували 502 магазини холдингу. Взагалі на країну-агресорку припадало 8,5% загального прибутку групи до вирахування відсотків і податків.
Цікаво! Водночас повернення відомих брендів до країни-агресорки раніше вже анонсували різні джерела.
Що ще відомо про подібні бренди?
Компанія Inditex дійсно вийшла з ринку Росії. Однак вона залишила собі можливість завжди повернутися на ринок країни.
У компанії заявляли, що продали власність у Росії, але залишили собі можливість повернутися. Це можливо, якщо обидві сторони домовляться про франшизу.