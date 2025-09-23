Що відомо про повернення брендів до Росії?

Вони повернулися під своїми іменами, передає 24 Канал з посиланням на російське медіа Readovka в Telegram.

Однак зазначається, що бренди повернулися в чужі приміщення. І знайти їх можна далеко не в усій мережі.

Зокрема російський магазин "Твоє" перебрав роботу у баєрів і виставив на полиці одяг брендів мас-маркету, які залишили російський ринок у 2022 році, тобто Zara, Oysho, Bershka, Stradivarius і Massimo Dutti (всі належать до компанії Inditex).

Колекції представлені в таких містах:

Москві; Нижньому Новгородові; Петербурзі; Казані; Волгограді; Тольятті; Краснодарі.

Найімовірніше, таке співробітництво буде на постійній основі,

– йдеться у дописі ЗМІ Росії.

Зверніть увагу! Яким чином "відбулася колаборація" – залишається невідомим. А у співробітників зазначено, що товари просто надійшли до магазину.

Що відомо про співпрацю компанії з Росією?

Магазини компанії Inditex (є іспанською міжнародною компанією, яка належить до одного з найбільших у світі рітейлерів одягу) припинили працювати у Росії ще весною 2022 року, а саме на початку березня, незадовго після початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

До бренду входять:

Zara; Zara Home; Bershka; Stradivarius; Oysho; Pull&Bear.

Загалом в Росії до повномасштабної війни нарахували 502 магазини холдингу. Взагалі на країну-агресорку припадало 8,5% загального прибутку групи до вирахування відсотків і податків.

Цікаво! Водночас повернення відомих брендів до країни-агресорки раніше вже анонсували різні джерела.

Що ще відомо про подібні бренди?