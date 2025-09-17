LVMH не залишає офіс у Москві?
Про це повідомили росЗМІ з посиланням на учасників ринку нерухомості, передає 24 Канал. За даними видання, російський офіс LVMH вирішив залишитися в нинішньому офісі через складнощі, які можуть виникнути у разі відновлення роботи західних брендів у Росії.
Дивіться також Бум закінчився: скільки втратила Pop Mart на тлі спаду попиту на Лабубу
Мовляв, ринок якісних офісних площ у столиці дефіцитний, а частка вакантних приміщень до кінця 2025 року може ще знизитися. І, оскільки, пошук нового офісу може розтягнутися на роки та вимагати значних інвестицій, адже ціни на оренду та ремонт у Москві зростають, було прийнято рішення продовжити оренду.
Люксові бренди не поспішають покидати Росію?
Попри заяви про вихід із російського ринку, низка люксових брендів продовжує орендувати приміщення. Серед них – Chanel, Brunello Cucinelli, Gucci, Tiffany & Co, Prada, Dior, Hermes, Burberry.
Натомість Cartier, Bvlgari та Miu Miu цього року закрили свої магазини через завершення орендних договорів.
Фешн-директор MVM Лідія Александрова водночас визнала, що на швидке повернення західних брендів, які зберігають свої офіси у Росії, поки розраховувати не варто. За її словами, їх повернення можливе лише після зміни геополітичної ситуації.
Чи повернуться західні компанії в Росію?
- Після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України багато іноземних компаній покинули російський ринок, але деякі, як Ariston та Ferrero SpA, повернулися.
- Ба більше, такі компанії як Nestle, Philip Morris International, Mondelez International, Gorenje d.d. тощо, і не припиняли працювати в Росії.
- Нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що західні компанії прагнуть повернутися на російський ринок.
- Так, іспанська Inditex – власник бренду Zara почала реєстрацію нового товарного знака в Росії. Власне, це може вказувати на сподівання компанії відновити діяльність в країні-агресора.