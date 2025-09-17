LVMH не покидает офис в Москве?
Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на участников рынка недвижимости, передает 24 Канал. По данным издания, российский офис LVMH решил остаться в нынешнем офисе из-за сложностей, которые могут возникнуть в случае возобновления работы западных брендов в России.
Мол, рынок качественных офисных площадей в столице дефицитный, а доля вакантных помещений до конца 2025 года может еще снизиться. И, поскольку, поиск нового офиса может растянуться на годы и потребовать значительных инвестиций, ведь цены на аренду и ремонт в Москве растут, было принято решение продлить аренду.
Люксовые бренды не спешат покидать Россию?
Несмотря на заявления о выходе с российского рынка, ряд люксовых брендов продолжает арендовать помещения. Среди них – Chanel, Brunello Cucinelli, Gucci, Tiffany & Co, Prada, Dior, Hermes, Burberry.
Зато Cartier, Bvlgari и Miu Miu в этом году закрыли свои магазины из-за завершения арендных договоров.
Фэшн-директор MVM Лидия Александрова одновременно признала, что на быстрое возвращение западных брендов, которые сохраняют свои офисы в России, пока рассчитывать не стоит. По ее словам, их возвращение возможно только после изменения геополитической ситуации.
Вернутся ли западные компании в Россию?
- После того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины многие иностранные компании покинули российский рынок, но некоторые, как Ariston и Ferrero SpA, вернулись.
- Более того, такие компании как Nestle, Philip Morris International, Mondelez International, Gorenje d.d. и т.д., и не прекращали работать в России.
- Недавно президент России Владимир Путин заявил, что западные компании стремятся вернуться на российский рынок.
- Так, испанская Inditex – владелец бренда Zara начала регистрацию нового товарного знака в России. Собственно, это может указывать на надежду компании возобновить деятельность в стране-агрессоре.