LVMH не покидает офис в Москве?

Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на участников рынка недвижимости, передает 24 Канал. По данным издания, российский офис LVMH решил остаться в нынешнем офисе из-за сложностей, которые могут возникнуть в случае возобновления работы западных брендов в России.

Мол, рынок качественных офисных площадей в столице дефицитный, а доля вакантных помещений до конца 2025 года может еще снизиться. И, поскольку, поиск нового офиса может растянуться на годы и потребовать значительных инвестиций, ведь цены на аренду и ремонт в Москве растут, было принято решение продлить аренду.

Люксовые бренды не спешат покидать Россию?

Несмотря на заявления о выходе с российского рынка, ряд люксовых брендов продолжает арендовать помещения. Среди них – Chanel, Brunello Cucinelli, Gucci, Tiffany & Co, Prada, Dior, Hermes, Burberry.

Зато Cartier, Bvlgari и Miu Miu в этом году закрыли свои магазины из-за завершения арендных договоров.

Фэшн-директор MVM Лидия Александрова одновременно признала, что на быстрое возвращение западных брендов, которые сохраняют свои офисы в России, пока рассчитывать не стоит. По ее словам, их возвращение возможно только после изменения геополитической ситуации.

Вернутся ли западные компании в Россию?