Путин рисует картину, что возвращение возможно?

По его словам, это стало возможным после снятия политических ограничений, пишет CNN, передает 24 Канал.

Путин заявил, что западные компании хотят вернуться в Россию в сектор, военной промышленности и энергетики.

В то же время, реальность несколько иная. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году большинство западных компаний объявили о выходе из страны. Среди них – мировые гиганты в сферах технологий, энергетики, автомобилестроения, розничной торговли и общественного питания.

Российская экономика за это время получила удар от многочисленных санкций, которые затронули финансовую сферу

Санкции против России в действии?

ЕС, США, Великобритания и другие партнеры ввели против России несколько пакетов санкций, направленных на финансовую систему, энергетический сектор и военно-промышленный комплекс. Это привело к резкому падению инвестиционной привлекательности страны и ограничило доступ к западным технологиям.

На этом фоне российские власти пытаются демонстрировать стабильность и привлекать партнеров из Азии, в частности Китая и Индии. Форум во Владивостоке Кремль использует как площадку для усиления сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Последние новости о намерениях западных компаний?