Путін малює картину, що повернення можливе?
За його словами, це стало можливим після зняття політичних обмежень, пише CNN, передає 24 Канал.
Путін заявив, що західні компанії хочуть повернутися до Росіїого сектору, військової промисловості та енергетики.
Водночас, реальність дещо інша. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році більшість західних компаній оголосили про вихід з країни. Серед них – світові гіганти у сферах технологій, енергетики, автомобілебудування, роздрібної торгівлі та громадського харчування.
Російська економіка за цей час зазнала удару від численних санкцій, які торкнулися фінансовю
Санкції проти Росії в дії?
ЄС, США, Велика Британія та інші партнери запровадили проти Росії кілька пакетів санкцій, спрямованих на фінансову систему, енергетичний сектор та військово-промисловий комплекс. Це призвело до різкого падіння інвестиційної привабливості країни та обмежило доступ до західних технологій.
На цьому тлі російська влада намагається демонструвати стабільність та залучати партнерів з Азії, зокрема Китаю та Індії. Форум у Владивостоці Кремль використовує як майданчик для посилення співпраці з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону.
Останні новини про наміри західних компаній?
- Іспанська компанія Inditex, власник бренду Zara, почала реєстрацію нового товарного знака в Росії. Власне, це може вказувати на наміри відновити діяльність в країні-агресора.
- Японський холдинг Fast Retailing, власник Uniqlo теж подав до Роспатенту десять заявок на реєстрацію торгових марок, включно з GU, Fast Retailing Co., Uniqlo.
- Аналогічну стратегію використовує і виробник електроінструментів Makita, який поступово відновлює поставки продукції та планує повернути на ринок частину асортименту, зниклого після скорочення імпорту у 2022 році.