Путін малює картину, що повернення можливе?

За його словами, це стало можливим після зняття політичних обмежень, пише CNN, передає 24 Канал.

Дивіться також "Ти довбень": гендиректор "Укрпошти" вступив у перепалку в соцмережі та уклав парі на мільйон

Путін заявив, що західні компанії хочуть повернутися до Росіїого сектору, військової промисловості та енергетики.

Водночас, реальність дещо інша. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році більшість західних компаній оголосили про вихід з країни. Серед них – світові гіганти у сферах технологій, енергетики, автомобілебудування, роздрібної торгівлі та громадського харчування.

Російська економіка за цей час зазнала удару від численних санкцій, які торкнулися фінансовю

Санкції проти Росії в дії?

ЄС, США, Велика Британія та інші партнери запровадили проти Росії кілька пакетів санкцій, спрямованих на фінансову систему, енергетичний сектор та військово-промисловий комплекс. Це призвело до різкого падіння інвестиційної привабливості країни та обмежило доступ до західних технологій.

На цьому тлі російська влада намагається демонструвати стабільність та залучати партнерів з Азії, зокрема Китаю та Індії. Форум у Владивостоці Кремль використовує як майданчик для посилення співпраці з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Останні новини про наміри західних компаній?