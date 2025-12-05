Що відомо про купівлю Warner Bros?

5 грудня Netflix Inc. та Warner Bros. Discovery Inc. оголосили про укладення остаточної угоди, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Війна авторських прав у епоху ШІ: Warner Bros судиться з Midjourney

Вартість операції з готівкою та акціями становить 27,75 доларів за акцію WBD. Загальна вартість телегіганта – приблизно 82,7 мільярда доларів (вартість власного капіталу – 72,0 мільярда доларів). Очікується, що угода буде закрита після раніше оголошеного відокремлення підрозділу глобальних мереж WBD, Discovery Global, у нову публічну компанію, яке тепер має бути завершено у третьому кварталі 2026 року.

Улюблені франшизи, шоу та фільми, такі як "Теорія великого вибуху", "Клан Сопрано", "Гра престолів", "Чарівник країни Оз" та Всесвіт DC приєднаються до широкого портфоліо Netflix,

– повідомили у компанії Netflix.

До слова, діячі кіно виступили проти злиття Netflix та Warner Bros., пише 24 Канал з посиланням на Variety.

Консорціум провідних діячів кіноіндустрії закликав Конгрес США втрутитися, попереджаючи про неминучу економічну та інституційну кризу в Голлівуді, якщо Netflix купить Warner Bros. Discovery.

У повідомленні окреслено три області, що викликають серйозне занепокоєння, зокрема те, що Netflix може "знищити" ринок кінотеатрів, збільшивши або скасувавши час показу фільмів Warner Bros. у кінотеатрах, перш ніж вони потраплять на об’єднану стрімінгову платформу Netflix – HBO Max.

Продюсери стверджують, що Netflix "фактично триматиме зашморг навколо кінотеатрального ринку", маючи, за їхніми словами, достатній вплив на ринок, щоб зменшити вплив кінотеатрів.

Що відомо про продаж Warner Bros.?