Що відомо про купівлю Warner Bros?
5 грудня Netflix Inc. та Warner Bros. Discovery Inc. оголосили про укладення остаточної угоди, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Дивіться також Війна авторських прав у епоху ШІ: Warner Bros судиться з Midjourney
Вартість операції з готівкою та акціями становить 27,75 доларів за акцію WBD. Загальна вартість телегіганта – приблизно 82,7 мільярда доларів (вартість власного капіталу – 72,0 мільярда доларів). Очікується, що угода буде закрита після раніше оголошеного відокремлення підрозділу глобальних мереж WBD, Discovery Global, у нову публічну компанію, яке тепер має бути завершено у третьому кварталі 2026 року.
Улюблені франшизи, шоу та фільми, такі як "Теорія великого вибуху", "Клан Сопрано", "Гра престолів", "Чарівник країни Оз" та Всесвіт DC приєднаються до широкого портфоліо Netflix,
– повідомили у компанії Netflix.
До слова, діячі кіно виступили проти злиття Netflix та Warner Bros., пише 24 Канал з посиланням на Variety.
Консорціум провідних діячів кіноіндустрії закликав Конгрес США втрутитися, попереджаючи про неминучу економічну та інституційну кризу в Голлівуді, якщо Netflix купить Warner Bros. Discovery.
У повідомленні окреслено три області, що викликають серйозне занепокоєння, зокрема те, що Netflix може "знищити" ринок кінотеатрів, збільшивши або скасувавши час показу фільмів Warner Bros. у кінотеатрах, перш ніж вони потраплять на об’єднану стрімінгову платформу Netflix – HBO Max.
Продюсери стверджують, що Netflix "фактично триматиме зашморг навколо кінотеатрального ринку", маючи, за їхніми словами, достатній вплив на ринок, щоб зменшити вплив кінотеатрів.
Що відомо про продаж Warner Bros.?
Paramount Skydance, Comcast, та Netflix змагалися за придбання Warner Bros., причому Paramount хотіла купити всю компанію, а Comcast та Netflix були зацікавлені в кіно- та телебібліотеці.
Творець "Аватара" й "Титаніка" Джеймс Кемерон вважає, що Netflix – це найгірше майбутнє для Warner Bros. Він заявив, що прагне перемоги будь-кого іншого, тільки не Netflix. За його словами, зараз індустрія боїться Netflix, особливо керівників студій, які вважають, що палка відмова від кінотеатрів незабаром призведе до їхнього банкрутства.
Також у червні 2025 року стало відомо, що Warner Bros. Discovery планує поділитися на дві незалежні компанії: Streaming & Studios та Global Networks до середини 2026 року. Streaming & Studios займатиметься стримінговим бізнесом і кіностудіями, тоді як Global Networks відповідатиме за телеканали та новинні мережі.