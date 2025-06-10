Деталі про дві нові компанії

У нещодавньому пресрелізі повідомили деталі щодо нових компаній, однак конкретні назви не розкрили. Наразі компанії називаються описовими назвами: Streaming & Studios та Global Networks, інформує 24 Канал.

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Одна з них об'єднає стримінговий бізнес і кіностудії, включаючи HBO, HBO Max, DC Studios, Warner Bros. Television і Warner Bros. Motion Picture Group. Її умовна назва – Streaming & Studios . Очолить цей напрям нинішній CEO Warner Bros. Discovery Девід Заслав.

. Очолить цей напрям нинішній CEO Warner Bros. Discovery Девід Заслав. Друга компанія відповідатиме за телеканали і новинні мережі, серед яких – CNN, Discovery, Discovery+, TNT Sports та Bleacher Report. Тимчасова назва – Global Networks. Керує напрямом фінансовий директор Warner Bros. Discovery Гуннар Віденфельс.

Зауважте. У компанії пояснили, що така реорганізація дасть змогу кожному напряму працювати автономніше, краще конкурувати на ринку та підвищити цінність для акціонерів.