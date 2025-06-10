Детали о двух новых компаниях

В недавнем пресс-релизе сообщили детали относительно новых компаний, однако конкретные названия не раскрыли. Сейчас компании называются описательными названиями: Streaming & Studios и Global Networks, информирует 24 Канал.

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Одна из них объединит стриминговый бизнес и киностудии, включая HBO, HBO Max, DC Studios, Warner Bros. Television и Warner Bros. Motion Picture Group. Ее условное название – Streaming & Studios . Возглавит это направление нынешний CEO Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав.

. Возглавит это направление нынешний CEO Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав. Вторая компания будет отвечать за телеканалы и новостные сети, среди которых – CNN, Discovery, Discovery+, TNT Sports и Bleacher Report. Временное название – Global Networks. Руководит направлением финансовый директор Warner Bros. Discovery Гуннар Виденфельс.

Обратите внимание. В компании объяснили, что такая реорганизация позволит каждому направлению работать автономнее, лучше конкурировать на рынке и повысить ценность для акционеров.