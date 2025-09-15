Насколько упали акции?

Акции китайского производителя игрушек упали почти на 9%, и это самое большое падение с апреля. Капитализация компании сократилась примерно на 13 миллиардов, или около четверти стоимости, которую Pop Mart имела на пике 26 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Акции снизились после того, как JPMorgan Chase & Co. снизил рейтинг Pop Mart из-за слабых перспектив роста и завышенной оценки компании. Несмотря на это, в 2024 году бумаги Pop Mart выросли более чем на 180% и остаются одним из лидеров индекса Hang Seng.

Оценка акций предусматривает идеальный сценарий, и любое отклонение от прогнозов или негативные новости – например, падение цен на вторичном рынке или проблемы с лицензиями – могут привести к ухудшению показателей,

– отметили аналитики JPMorgan.

Почему произошло падение интереса к Лабубу?

Снижение рейтинга произошло на фоне признаков уменьшения интереса к дизайнерским игрушкам Pop Mart. Куклы Лабубу – плюшевые игрушки с кроличьими ушками, популярны среди селебрити, как Лиса с BlackPink и Дэвид Бекхэм – теряют премиум на вторичных рынках в Китае.

Частично стоимость бренда держалась благодаря перепродажам на вторичном рынке. Люди были готовы платить больше за ограниченные выпуски или редкие модели. И, когда спрос начал угасать, суммы, которые люди были готовы платить за игрушки, снизились. Это стало сильным катализатором для падения капитализации.

Заметьте. Pop Mart – пример компании, успех которой сильно зависит от вспышки интереса ("хайпа"), а не всегда – от стабильного, долгосрочного спроса. Подобные бренды часто подвергаются циклам, пики внимания сменяются спадом интереса, когда появляются новые тенденции.

Что известно о феномене Лабубу?