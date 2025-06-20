"Слепые коробки" раскритиковали

В частности, в статье раскритиковали формат продажи так называемых blind boxes – "слепых коробок", содержимое которых покупатель не видит заранее, сообщает South China Morning Post, информирует 24 Канал.

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Чтобы собрать полную коллекцию или найти редкий экземпляр, фанаты вынуждены покупать десятки коробок. При этом, как отметило издание, шанс найти уникальную игрушку меньше чем 2%.

В Жэньминь жибао эту модель назвали "бизнес-ловушкой", которая стимулирует чрезмерное потребление, особенно среди несовершеннолетних, из-за их уязвимости и отсутствия самоконтроля.

Акции компании обвалились

Хотя Pop Mart прямо не упоминался в тексте, рынок отреагировал мгновенно. Так, акции компании упали на 9%, а вместе с ними и рыночная стоимость.

Важно. Несмотря на критику, рыночная капитализация Pop Mart все еще превышает 41 миллиард долларов – больше, чем у Sanrio, Hasbro и Mattel вместе взятых. Более того, компания продолжает активно расти, только в первом квартале 2025 года ее доходы в Китае выросли на 100%, а на международных рынках – на впечатляющие 480%. Самый известный продукт Pop Mart – куклы Labubu, которые уже покорили не только Азию, но и Ближний Восток.