В McDonald's две новинки

А чуть позже в ассортимент добавят и яркий милкшейк с лесными ягодами под названием "Grimace". На странице в инстаграм McDonald's пока информации немного. Что известно о новинках, рассказывает 24 Канал.

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В компании намекают яркими картинками и видео. Обещают, что будет вкусно.

Когда появятся новинки

В то же время в телеграмм-каналах появилась информация, что в меню добавляют донат и милкшейк.

Дубайский шоколадный мини-донат появится уже завтра, а милкшейк с лесными ягодами "Grimace" вскоре,

– говорится в сообщении.

В TikTok уже распространяют видео, где украинцы делятся впечатлениями после того, как попробовали новинку. Они рассказали, что ягодный милкшейк стоит 98 гривен, подают его в особом стакане в стиле "Grimace".

А дубайский шоколадный мини-донат стоит 42 гривны.

К слову, всего несколько дней назад McDonald's сообщил о новом вкусе макфлури – фисташку. И вот, снова порадовали любителей сладкого.