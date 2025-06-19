В McDonald's дві новинки

А трохи згодом до асортименту додадуть і яскравий мілкшейк з лісовими ягодами під назвою "Grimace". На сторінці в інстаграм McDonald’s наразі інформації небагато. Що відомо про новинки, розповідає 24 Канал.

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В компанії натякають яскравими картинками та відео. Обіцяють, що буде смачно.

Коли з'являться новинки

Водночас в телеграм-каналах з'явилась інформація, що в меню додають донат і мілкшейк.

Дубайський шоколадний мінідонат з'явиться вже завтра, а мілкшейк із лісовими ягодами "Grimace" незабаром,

– ідеться у повідомленні.

У TikTok уже поширюють відео, де українці діляться враженнями після того, як спробували новинку. Вони розповіли, що ягідний мілкшейк коштує 98 гривень, подають його в особливому стакані у стилі "Grimace".

А дубайський шоколадний мінідонат коштує 42 гривні.

До слова, лише кілька днів тому McDonald's повідомив про новий смак макфлурі – фісташку. І ось, знову потішили любителів солодкого.