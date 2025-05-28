Известные сети быстрого питания и кафе превращают героев и сюжеты в блюда, напитки и десерты. 24 Канал рассказывает о пяти ярких примерах, как кино стало частью меню.

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Burger King и "Человек-паук: Паутина вселенных"

Burger King не оставил без внимания выход фильма "Человек-паук: Паутина вселенных" и создал большой бургер Вопер, который почти не изменил свой вкус.

Однако вместо обычной булочки использовали красную с черным кунжутом, а американский сыр заменили на плавленый швейцарский.

Новый бургер посвящен выходу фильма "Человек-паук: Паутина вселенных" / Фото Burger King

Можно заметить, что цвет нового бургера повторяет оттенки костюма Человека-паука.

Starbucks и "Бриджертоны"

В 2022 году состоялась коллаборация Starbucks и Netflix. Новое меню было приурочено ко второму сезону сериала "Бриджертоны". Особенно вдохновила сцена второго сезона, где героиня Кейт Шарма наслаждается чаем на террасе поместья Бриджертонов.

Этот момент стал основой для создания нового напитка в Starbucks – английского латте с черным чаем, тростниковым сахаром, парным молоком и нежной пенкой, который подают вместе с классическим миндальным макаруном.

"Бриджертоны"-меню / Фото Starbucks

McDonald's и "Minecraft: Фильм"

К премьере "Minecraft: Фильм" McDonald's в 100 странах мира представил ограниченное меню. В него вошли острый соус "Пламя бездны", большая картошка фри, напиток, а также выбор между "Биг Маком" или шестью "Чикен МакНаггетсами".

Коллаборация с "Minecraft: Фильм" / Фото McDonald's

В меню добавлялись коллекционные фигурки с кодами для разблокировки скинов в Minecraft Marketplace. Также в детском Happy Meal можно было получить 12 новых игрушек, изображающих персонажей и мобов из игры.

Burger King и "Как приручить дракона"

По случаю ремейка "Как приручить дракона" Burger King в партнерстве с Universal Pictures запустил ограниченное меню с блюдами на гриле и тематическими закусками.

Главным блюдом стал "Драконий Воппер" – острый бургер с беконом, сыром и свежими овощами на мраморной булочке цвета пламени. В меню также вошел картофель фри с моцареллой в острой панировке, освежающий клубничный лимонад и шоколадное мороженое с тематическими добавками.

Меню посвящено выходу "Как приручить дракона" / Фото Burger King

Primark Café и "Лило и Стич"

В Primark на окраине Брейхеда открылось тематическое заведение, посвященное римейку мультфильма "Лило и Стич".

В кафе с гавайским декором подают пирожные, молочные коктейли, тосты, вафли, смузи и мини-пиццы, которые понравятся детям.

Какие блюда предлагают в Primark Café / Фото Primark

В меню также есть гавайская свинина на гриле, тосты с сыром и соусом барбекю, а также десертный коктейль "Гонолулу" с ананасом, персиком и взбитыми сливками.