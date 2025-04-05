Однако, чтобы получить желаемую фигурку нужно учесть несколько важных нюансов. 24 Канал рассказывает, как это правильно сделать.
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Что известно о коллаборации McDonald's и Minecraft
McDonald's и Minecraft объединились ради совместной акции, посвященной выходу фильма A Minecraft Movie, экранизации популярной игры от Mojang.
В рамках коллаборации сеть ресторанов предлагает специальные эксклюзивные новинки – Minecraft МакФлури и Minecraft Фильм Меню. К каждому меню прилагается коллекционная фигурка и карта с кодом на уникальный скин в игре.
Minecraft Фильм Меню / Фото McDonald's
Заметим, что предложение действует с 3 апреля по 14 мая 2025 года.
Какие фигурки можно получить и как получить желаемую
Какие коллекционные фигурки можно найти в Minecraft Фильм Меню:
- Биг Мак Кристалл;
- Шлем Фри;
- Гримасничающее яйцо;
- Зомби Гамбургер Зомби Гамбургер;
- Магическое Зелье;
- Свободнокрылая.
Фигурки в Minecraft Фильм Меню / Фото McDonald's
В то же время, если вы хотите получить подвижные фигурки Block Head и персонализированные Block Worlds, нужно покупать Happy Meal.
Какие игрушки можно найти в Happy Meal:
- Крипер;
- Скелет;
- Пчела;
- Блок редстоуна + Крипер;
- Блок алмаза + Стив;
- Блок золота + Давн;
- Вызыватель;
- Розовая овца;
- Деннис;
- Каменный блок + Гаррет;
- Розовый шерстяной блок + Розовая овца;
- Блок с травой + Лама.
Игрушки Minecraft, которые можно получить в Happy Meal / Фото McDonald's
Обратите внимание! Игрушку в Happy Meal можно выбрать самостоятельно, но стоит помнить, что их количество в ресторане ограничено. Поэтому не всегда удастся получить именно ту фигурку, которую хочется. Если желаемой игрушки нет, можно попробовать найти ее в другом заведении сети или вернуться на следующий день – возможно, она снова появится в наличии.
Что известно об игре Minecraft
Minecraft – это популярная песочница, созданная студией Mojang в 2011 году. В игре игроки могут исследовать открытый мир, строить сооружения из блоков, добывать ресурсы, создавать предметы и выживать в условиях, где присутствуют различные опасности, в частности мобы (враждебные существа).
Благодаря свободе действий, пиксельному стилю и активному сообществу Minecraft остается одной из самых популярных игр в мире.