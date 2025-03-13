Гэри Хе рассказал о своем любимом ресторане в книге "МакАтлас", пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Путешественник был поражен McSki в горах Швеции

По версии путешественника, лучшим рестораном является McSki, который открыт только в зимние месяцы на горнолыжном курорте Линдваллен в Швеции. Это заведение было открыто в 1996 году и оформлено в виде домика.

Ресторан имеет окно для лыж сзади, где посетители могут заказать блюда из меню El Maco, которое доступно только в скандинавских странах.

McSki располагался в одиночестве, на склоне горы, и это позволило сделать одни из моих любимых фотографий за всю поездку,

– рассказал путешественник.



McSki в Швеции / Фото Гэри Хе

Также Гэри вспомнил о "МакДональдз" в форме НЛО в Розуэле, что в США. Этот ресторан олицетворяет местную историю "наблюдений инопланетян".

Здание не только имеет форму летающей тарелки, но и украшено статуями Рональда Макдональда и его друзей в космических костюмах, а также статуей инопланетянина, который встречает гостей у входа.



"МакДональдз" в форме НЛО в Розуэле / Фото Гэри Хэ

Как рассказал путешественник, это также один из немногих ресторанов "МакДональдз" в мире, которому разрешено иметь сувенирный магазин.

Гэри полюбил первый китайский "МакДональдз" в центральном торговом районе Шэньчжэня, Дунмэнь. В этом ресторане подают необычные десерты, например пирог таро, приготовленный из популярного местного корнеплода.

Путешественник рассказал, что посетил необычный "МакДональдз" в Новой Зеландии, где посетители могут поесть кивибургеры (ломтики свеклы и жареное яйцо на говяжьей котлете), сидя внутри списанного самолета Douglas DC-3.



"МакДональдз" в Новой Зеландии / Фото Гэри Хэ

Гэри был в ресторане Denton House в Нью-Йорке. Это здание было построено в 1795 году и превращено в 1860-х годах в двухэтажный особняк.

По словам Гэри, самым необычным блюдом среди ресторанов "МакДональдс" является "МакСпагетти", которым посетителей угощают на Филиппинах. Вместе с тем, Гэри говорит, что его путешествие еще не закончено. Он планирует посетить еще десятки ресторанов "МакДональдз" по всему миру.