Однак, щоб отримати бажану фігурку потрібно врахувати кілька важливих нюансів. 24 Канал розповідає, як це правильно зробити.
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Що відомо про колаборацію McDonald's та Minecraft
McDonald's і Minecraft об'єдналися заради спільної акції, присвяченої виходу фільму A Minecraft Movie, екранізації популярної гри від Mojang.
У рамках колаборації мережа ресторанів пропонує спеціальні ексклюзивні новинки – Minecraft МакФлурі та Minecraft Фільм Меню. До кожного меню додається колекційна фігурка та картка з кодом на унікальний скін у грі.
Minecraft Фільм Меню / Фото McDonald's
Зауважимо, що пропозиція діє з 3 квітня по 14 травня 2025 року.
Які фігурки можна отримати та як отримати бажану
Які колекційні фігурки можна знайти у Minecraft Фільм Меню:
- Біг Мак Кристал;
- Шолом Фрі;
- Гримасливе Яйце;
- Зомбі Гамбургер;
- Магічне Зілля;
- Вільнокрила.
Фігурки у Minecraft Фільм Меню / Фото McDonald's
Водночас, якщо ви хочете отримати рухомі фігурки Block Head і персоналізовані Block Worlds, потрібно купляти Happy Meal.
Які іграшки можна знайти в Happy Meal:
- Кріпер;
- Скелет;
- Бджола;
- Блок редстоуна + Кріпер;
- Блок алмазу + Стів;
- Блок золота + Давн;
- Викликач;
- Рожева вівця;
- Денніс;
- Кам'яний блок + Гаррет;
- Рожевий вовняний блок + Рожева вівця;
- Блок із травою + Лама.
Іграшки Minecraft, які можна отримати в Happy Meal / Фото McDonald's
Зверніть увагу! Іграшку в Happy Meal можна обрати самостійно, але варто пам’ятати, що їхня кількість у ресторані обмежена. Тому не завжди вдасться отримати саме ту фігурку, яку хочеться. Якщо бажаної іграшки немає, можна спробувати знайти її в іншому закладі мережі або повернутися наступного дня – можливо, вона знову з’явиться в наявності.
Що відомо про гру Minecraft
Minecraft – це популярна пісочниця, створена студією Mojang у 2011 році. У грі гравці можуть досліджувати відкритий світ, будувати споруди з блоків, добувати ресурси, створювати предмети та виживати в умовах, де присутні різні небезпеки, зокрема моби (ворожі істоти).
Завдяки свободі дій, піксельному стилю та активній спільноті Minecraft залишається однією з найпопулярніших ігор у світі.