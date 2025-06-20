"Сліпі коробки" розкритикували

Зокрема, у статті розкритикували формат продажу так званих blind boxes – "сліпих коробок", вміст яких покупець не бачить заздалегідь, повідомляє South China Morning Post, інформує 24 Канал.

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Щоб зібрати повну колекцію або знайти рідкісний екземпляр, фанати змушені купувати десятки коробок. При цьомк, як зазнаило видання, шанс знайти унікальну іграшку менше ніж 2%.

У Женьмінь жибао цю модель назвали "бізнес-пасткою", яка стимулює надмірне споживання, особливо серед неповнолітніх, через їхню уразливість і відсутність самоконтролю.

Акції компанії обвалились

Хоча Pop Mart прямо не згадувався в тексті, ринок відреагував миттєво. Так, акції компанії впали на 9%, а разом з ними і ринкова вартість.

Важливо. Попри критику, ринкова капіталізація Pop Mart все ще перевищує 41 мільярд доларів – більше, ніж у Sanrio, Hasbro та Mattel разом узятих. Ба більше, компанія продовжує активно зростати, лише у першому кварталі 2025 року її доходи в Китаї зросли на 100%, а на міжнародних ринках – на вражаючі 480%. Найвідоміший продукт Pop Mart – ляльки Labubu, які вже підкорили не лише Азію, а й Близький Схід.