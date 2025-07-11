Идея создания Labubu
За этой интригой стоит гигантский бизнес, который принес компании Pop Mart сотни миллионов долларов. В чем феномен Labubu, кто их создал и как это превратилось в одну из самых успешных историй современного розничного рынка, разбирался 24 Канал.
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Labubu впервые появился в 2015 году как герой книги гонконгского иллюстратора Касинга Лунга. Его образ – это смесь эльфа, животного и немного чего-то темного. Он похож одновременно и на что-то милое, и на что-то странное. Это сочетание подсознательно цепляет, вызывая симпатию, любопытство или даже легкий дискомфорт. И именно в этом – часть секрета.
Касинг Лунг создал персонажа Labubu
В 2019 году Касинг Лунг заключил сделку с китайским гигантом коллекционных игрушек Pop Mart, что дало персонажу новую жизнь. Компания адаптировала его под формат blind-box, придала фигуркам физическую форму, серии, сезонность и начала масштабное производство.
Blind box-культура: что это и почему все это покупают
Blind-box (буквально – "слепая коробка") – это когда ты покупаешь коробку с фигуркой, не зная, что внутри. Это как мини-лотерея. Обычно в коллекции 12 – 14 героев, включая редких и суперредких. Ты хочешь собрать их всех, поэтому может сформироваться зависимость.
Этот формат отлично работает:
- Во-первых, вызывает эффект азарта.
- Во-вторых, стимулирует повторные покупки.
- А в-третьих, провоцирует обмен между фанатами и даже спекуляции на вторичном рынке.
Labubu – одна из самых успешных blind-box серий в мире.
Покупая Лабубу, вы не знаете какой герой вам попадется / Фото reddit
Сколько заработала Pop Mart на Labubu
В 2023 – 2024 годах Labubu стал настоящей международной сенсацией. Звезды, инфлюенсеры и обычные коллекционеры выкладывали сотни фото с фигурками в Instagram и TikTok. Фанаты создавали собственные истории, снимали распаковку, украшали комнаты, машины и даже свадьбы персонажами Labubu.
Важно. Pop Mart – одна из крупнейших компаний в сфере дизайнерских игрушек в мире. Серия Labubu принесла 410 миллионов долларов, став самым успешным продуктом компании. При этом рост доходов от Labubu составил более 80% за год.
В конце концов, Labubu – это и бизнес-модель, и социальный феномен, и зеркало современного человека, который хочет неожиданности и эмоциональной привязанности в виде 8-сантиметровой фигурки.