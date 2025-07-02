Лабубу массово подделывают

В благотворительной организации Advice Direct Scotland предупредили, что фейковые игрушки часто изготовлены из некачественных материалов и не имеют UV-штампа подлинности. Почему возник ажиотаж и как распознать подделку, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Daily Record.

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Справочно. Лабубу – причудливые персонажи серии Pop Mart от гонконгского художника Касинга Лунга, которые стали вирусными благодаря TikTok. Их активно коллекционируют не только дети, но и звезды: Рианна, Дуа Липа, Шер. Зато Кэти Перри открыто осудила тренд.

20 тысяч подделок за день

Но с ростом популярности – выросло и количество фальшивок. На китайских заводах подделки изготавливают круглосуточно, а на рынке они появляются по ценам от 5 долларов. Только за один день китайская полиция конфисковала более 20 тысяч фейковых Лабубу. Несмотря на успех этой операции, подделки и дальше массово попадают к покупателям.

Чтобы распознать фальшивку, эксперты советуют обращать внимание на яркие цвета, неправильное количество зубов (в оригинале их всегда 9) и отсутствие UV-штампа подлинности, который Pop Mart начал использовать с 2024 года.

Стоит знать. Настоящие Pop Mart: имеют качественную коробку с четкой печатью и логотипами, включают QR-код для проверки (на официальных сериях), обычно идут в герметично запаянных пакетиках внутри.

Pop Mart несет потери и по другим причинам

На фоне взрывного спроса Pop Mart теряет миллиарды из-за наплыва подделок. Например, только за март 2024 года рыночная стоимость компании обвалилась на 4 миллиарда долларов. А все потому, что одно из официальных изданий Коммунистической партии Китая раскритиковало модель бизнеса "слепых коробок", из-за их характера, который вызывает зависимость среди подростков (в Китае запрещено продавать такие игрушки детям до 8 лет). И хотя Pop Mart прямо не упоминали в расследовании, это вызвало значительное беспокойство у инвесторов.