Лабубу масово підробляють

У благодійній організації Advice Direct Scotland попередили, що фейкові іграшки часто виготовлені з неякісних матеріалів і не мають UV-штампа автентичності. Чому виник ажіотаж та як розпізнати підробку, розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Record.

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Довідково. Лабубу – химерні персонажі серії Pop Mart від гонконзького художника Касінга Лунга, які стали вірусними завдяки TikTok. Їх активно колекціонують не лише діти, а й зірки: Ріанна, Дуа Ліпа, Шер. Натомість Кеті Перрі відкрито засудила тренд.

20 тисяч підробок за день

Та із зростанням популярності – зросла й кількість фальшивок. На китайських заводах підробки виготовляють цілодобово, а на ринку вони з'являються за цінами від 5 доларів. Лише за один день китайська поліція конфіскувала понад 20 тисяч фейкових Лабубу. Попри успіх цієї операції, підробки й далі масово потрапляють до покупців.

Щоб розпізнати фальшивку, експерти радять звертати увагу на яскраві кольори, неправильну кількість зубів (в оригіналі їх завжди 9) та відсутність UV-штампа автентичності, який Pop Mart почав використовувати з 2024 року.

Варто знати. Справжні Pop Mart: мають якісну коробку з чітким друком і логотипами, включають QR-код для перевірки (на офіційних серіях), зазвичай йдуть у герметично запаяних пакетиках усередині.

Pop Mart зазнає втрат і з інших причин

На тлі вибухового попиту Pop Mart втрачає мільярди через наплив підробок. Наприклад, лише за березень 2024 року ринкова вартість компанії обвалилася на 4 мільярди доларів. А все тому, що одне з офіційних видань Комуністичної партії Китаю розкритикувало модель бізнесу "сліпих коробок", через їхній характер, який викликає залежність серед підлітків (в Китаї заборонено продавати такі іграшки дітям до 8 років). І хоч Pop Mart прямо не згадували в розслідуванні, це викликало значне занепокоєння в інвесторів.