Как выросли доходы Pop Mart?

Также компания опубликовала впечатляющие финансовые результаты. Согласно им, чистая прибыль в первом полугодии 2025 года выросла почти на 400%, передает 24 Канал.

Доход увеличился более чем на 200%, превысив прогнозируемые 20 миллиардов юаней и приблизившись к 30 миллиардам юаней (более 4 миллиардов долларов).

Серия "The Monsters", к которой принадлежат Labubu, обеспечила около 34,7% общего дохода, то есть более 4,8 миллиардов юаней за первые шесть месяцев.

Почему акции выросли?

В связи с анонсом мини-Labubu, акции компании достигли самого высокого уровня с момента ее IPO в Гонконге в декабре 2020 года.

CEO компании Ван Нинг (Wang Ning) уверен, что дальнейший рост легко обеспечит выполнение годового финансового плана, а продажа "мини-Labubu" поможет расширить аудиторию и укрепить бренд.

Что известно о новых "mini-Labubu"?

Анонс mini-Labubu – это очередной маркетинговый ход компании. Анансированная компактная версия "монстра" идеально подходит для прикрепления к телефону и усиливает бренд и узнаваемость.

Уменьшенную версию культового героя планируют запустить в продажу уже на этой неделе. В то же время деталей релиза не раскрывают. Но аналитики уже прогнозируют, что новинка поможет компании охватить еще более широкую аудиторию.

Популярность Labubu в США и Европе растет?

Популярность Pop Mart значительно возросла за пределами Китая. Так, за последнее полугодие доходы компании от иностранных операций увеличились на 440% и достигли 5,6 миллиардов юаней. И все благодаря буму на Labubu в США и Европе.