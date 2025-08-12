Что известно о задержке партии Labubu?
Дело направят в суд, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
В ГТС сообщили, что закарпатские таможенники обнаружили, что задекларированный груз с детскими игрушками и аксессуарами содержит признаки контрафактного товара на известную торговую марку Labubu. Товары везли через украинско-словацкую границу в грузовике в адрес волынского предпринимателя.
Во время таможенного оформления груза было обнаружено 16 850 единиц товаров китайского происхождения, среди которых:
- игрушки;
- чехлы для телефонов;
- наушники и тому подобное.
Инспекторы провели полный осмотр и обнаружили товары, которые ввозились с возможным нарушением прав интеллектуальной собственности.
Что сообщил правообладатель?
Вскоре правообладатель торговой марки сообщил, что указанные товары являются такими, что подозреваются в нарушении прав интеллектуальной собственности. В частности он предоставил заключение, в котором отметил, что по предоставленным таможней фотографиями товара для идентификации, подтверждается нарушение прав интеллектуальной собственности на принадлежащие ему торговые марки и имеют признаки фальсифицированной и контрафактной продукции.
Предотвращение ввоза на таможенную территорию Украины контрафактной продукции и принятие мер по содействию защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через границу – одно из приоритетных направлений,
– отметили в ГТС Украины.
Важно! В отношении предпринимателя из Волынской области составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 476 Таможенного кодекса Украины, а 7440 мягких игрушек, 8120 брелоков, 1140 силиконовых чехлов и 150 чехлов для наушников изъято.