Почему Лабубу стали популярными именно сейчас

Их цена колеблется от скромных 8,99 долларов до тысяч долларов за лимитированные экземпляры. Но что стоит за этим всплеском популярности? Почему именно сейчас Лабубу заполонили соцсети и сердца миллионов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Aol.

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Аналитики считают, что феномен Лабубу – это часть более широкого явления, речь идет об эмоциональном потреблении. Во времена неопределенности, люди ищут способы сохранить психологическую стабильность. И вот, неожиданно этим способом становится игрушка с мультяшным взглядом.

игрушки Pop Mart, к которым относится Лабубу, удовлетворяют именно эту потребность – быть тронутыми, отвлечься, почувствовать что-то нежное и понятное, – отметил Шон Рейн, основатель China Market Research Grou.

По его словам, потребители действительно экономят деньги, но при этом тратят на вещи, которые дарят им хорошее настроение, как вот Лабубу.

Игрушка – это такой себе антистресс для тревожного поколения?

Значительная часть фанатов Лабубу – молодые женщины, которые работают в офисах. На их столах часто можно увидеть фигурки Pop Mart. Их ставят рядом с ноутбуками, берут с собой в путешествия, фотографируют, создавая настоящие микроистории в Instagram и TikTok.

Во время пандемии COVID-19 в Китае продажи таких фигурок выросли, ведь они стали своеобразной терапией – символом контроля над пространством и настроением, хоть и в таком незначительном формате.

Заметьте. Это напоминает феномен "эффект помады", известный из экономической теории, когда людям не по карману большие расходы, они выбирают "малые роскоши – игрушку, сладости, косметику. В Китае эту роль взяли на себя маленькие милые фигурки.

Это вирусный маркетинг?

Популярность Лабубу не ограничивается только внутренним рынком Азии. Их активно популяризируют и западные звезды. Куклы появлялись в руках Рианны, Ким Кардашьян и Дэвида Бекхэма. После каждого упоминания в СМИ или соцсетях цена редких Лабубу растет на десятки или даже сотни долларов.

Между тем Pop Mart трансформируется из производителя фигурок в почти культурный бренд. Эксперты прогнозируют, что в будущем Pop Mart может пойти по пути Disney, создав собственные тематические парки развлечений или сериалы.