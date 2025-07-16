Чому Лабубу стали популярними саме зараз

Їх ціна коливається від скромних 8,99 доларів до тисяч доларів за лімітовані екземпляри. Але що стоїть за цим сплеском популярності? Чому саме зараз Лабубу заполонили соцмережі і серця мільйонів, розповідає 24 Канал з посиланням на Aol.

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Аналітики вважають, що феномен Лабубу – це частина ширшого явища, ідеться про емоційне споживання. У часи невизначеності, люди шукають способи зберегти психологічну стабільність. І ось, неочікувано цим способом стає іграшка з мультяшним поглядом.

іграшки Pop Mart, до яких належить Лабубу, задовольняють саме цю потребу – бути зворушеними, відволіктись, відчути щось ніжне й зрозуміле, – зазначив Шон Рейн, засновник China Market Research Grou.

За його словами, споживачі дійсно економлять гроші, але при цьому витрачають на речі, які дарують їм гарний настрій, як от Лабубу.

Іграшка – це такий собі антистрес для тривожного покоління?

Значна частина фанатів Лабубу – молоді жінки, які працюють в офісах. На їхніх столах часто можна побачити фігурки Pop Mart. Їх ставлять поруч із ноутбуками, беруть із собою в подорожі, фотографують, створюючи справжні мікроісторії в Instagram і TikTok.

Під час пандемії COVID-19 у Китаї продажі таких фігурок зросли, адже вони стали своєрідною терапією – символом контролю над простором і настроєм, хоч і в такому незначному форматі.

Зауважте. Це нагадує феномен "ефект помади", відомий з економічної теорії, коли людям не по кишені великі витрати, вони обирають "малі розкоші – іграшку, солодощі, косметику. У Китаї цю роль взяли на себе маленькі милі фігурки.

Це вірусний маркетинг?

Популярність Лабубу не обмежується тільки внутрішнім ринком Азії. Їх активно популяризують і західні зірки. Ляльки з'являлися в руках Ріанни, Кім Кардаш'ян і Девіда Бекхема. Після кожного згадування у ЗМІ чи соцмережах ціна рідкісних Лабубу зростає на десятки чи навіть сотні доларів.

Тим часом Pop Mart трансформується з виробника фігурок у майже культурний бренд. Експерти прогнозують, що в майбутньому Pop Mart може піти шляхом Disney, створивши власні тематичні парки розваг або серіали.