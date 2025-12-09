Как нефтедержавы могут помочь Paramount купить Warner Bros?

Paramount заявляет, что три нефтедержавы будут частью нового предложения Paramount по покупке WBD, пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

По состоянию на начало декабря Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ должны были инвестировать 24 миллиарда долларов – это вдвое больше, чем 11,8 миллиарда долларов, которые семья Эллисонов планировала инвестировать в Warner Bros.

Сейчас Paramount не сообщает, сколько суверенных фондов благосостояния трех стран планируют инвестировать в свое новое предложение. Компания отмечает, что Ларри и Дэвид Эллисон, которые сейчас владеют Paramount вместе с группой прямых инвестиций RedBird Capital, "поддержат" сделку, то есть обещают профинансировать ее полностью, если это будет необходимо.

Но Paramount все еще ожидает, что эти три страны в конце концов будут инвестировать в объединенную компанию Paramount/WBD, вместе с Джаредом Кушнером – зятем Дональда Трампа, чья группа Affinity Partners инвестирует деньги от имени Саудовской Аравии, Катара и Абу-Даби , среди других,

Вместе с этим Paramount, настаивает, что суверенные фонды этих стран не будут иметь никакого влияния на то, как будет работать объединенная компания Paramount – WBD. Они не получат мест в совете директоров, права голоса или любого другого управления компанией.

Это все часть заявления Paramount перед акционерами Warner Bros. Discovery: из-за этого сделка о покупке WBD компанией Paramount пройдет проверку регуляторов гораздо легче, чем покупка WBD Netflix.

Как продвигается гонка за покупку Warner Bros?