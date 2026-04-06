Какие фонды Персидского залива дадут деньги Paramount?

Арабские фонды помогут закрыть одну из крупнейших сделок в медиаиндустрии последних лет, пишет Reuters.

Смотрите также Warner Bros работает над фильмом "Игра престолов"

Еще в феврале Paramount объявила, что согласилась приобрести долю своего конкурента в рамках сделки, общая оценка которой достигает 110 миллиардов долларов. Сам пакет акций оценивается примерно в 81 миллиард. Завершить процесс планируют в третьем квартале.

Если все пойдет по плану, объединенная компания сможет собрать под одной крышей такие мощные бренды, как CNN и CBS. Это позволит серьезнее бороться за зрителя, которого все активнее переманивают стриминговые сервисы.

Основным донором может выступить Public Investment Fund – по данным источников, фонд готов вложить около 10 миллиардов долларов.

Також серед потенційних учасників називають Qatar Investment Authority і L'imad Holding.

Ожидается, что инвесторы из стран Персидского залива не получат права голоса в новой объединенной компании, а их участие не потребует дополнительного пересмотра со стороны американских регуляторов, поскольку доля каждого фонда будет значительно меньше 25%.

Что известно о соглашении между Paramount и Warner Bros

По данным Reuters, соглашение стало финальной точкой в борьбе за активы Warner Bros. Главный директор по доходам и стратегии компании Брюс Кэмпбелл заявил, что Netflix имел право удвоить предложение конкурента, но решил этого не делать.

Netflix имел законное право удвоить предложение Paramount. Как вы все знаете, они в конце концов решили этого не делать. Это привело к подписанию соглашения с Paramount сегодня утром,

– отметил Кэмпбелл.

Общая сумма сделки составляет 110 миллиардов долларов США. В то же время Paramount и Warner Bros официально не прокомментировали подписание договора в ответ на запросы журналистов.

Сделка считается одной из самых масштабных трансформаций в медиаиндустрии Голливуда за последние годы. Объединение создаст одну из крупнейших киностудий мира и предоставит Paramount доступ к знаковым франшизам Warner Bros, в частности "Фантастические твари" и "Матрица".

Отдельное внимание эксперты уделяют стриминговому направлению. Ожидается возможное объединение сервисов HBO Max и Paramount+, что может усилить позиции компании на рынке и составить серьезную конкуренцию Netflix.

Что известно о продаже Warner Bros?