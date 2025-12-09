Як нафтодержави можуть допомогти Paramount купити Warner Bros?

Paramount заявляє, що три нафтодержави будуть частиною нової пропозиції Paramount щодо купівлі WBD, пише 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Станом на початок грудня Саудівська Аравія, Катар та ОАЕ мали інвестувати 24 мільярди доларів – це вдвічі більше, ніж 11,8 мільярда доларів, які родина Еллісонів планувала інвестувати у Warner Bros.

Наразі Paramount не повідомляє, скільки суверенних фондів добробуту трьох країн планують інвестувати у свою нову пропозицію. Компанія зазначає, що Ларрі та Девід Еллісон, які наразі володіють Paramount разом із групою прямих інвестицій RedBird Capital, "підтримають" угоду, тобто обіцяють профінансувати її повністю, якщо це буде необхідно.

Але Paramount все ще очікує, що ці три країни зрештою інвестуватимуть у об'єднану компанію Paramount/WBD, разом із Джаредом Кушнером – зятем Дональда Трампа, чия група Affinity Partners інвестує гроші від імені Саудівської Аравії, Катару та Абу-Дабі , серед інших,

Разом з цим Paramount, наполягає, що суверенні фонди цих країн не матимуть жодного впливу на те, як працюватиме об'єднана компанія Paramount – WBD. Вони не отримають місць у раді директорів, права голосу чи будь-якого іншого управління компанією.

Це все частина заяви Paramount перед акціонерами Warner Bros. Discovery: через це угода про купівлю WBD компанією Paramount пройде перевірку регуляторів набагато легше, ніж купівля WBD Netflix.

Як просуваються перегони за купівлю Warner Bros?