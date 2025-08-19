Как выросли доходы компании?

Согласно отчету компании, обнародованному на Гонконгской фондовой бирже, выручка Pop Mart выросла более чем вдвое – на 204%, достигнув 13,88 миллиардов юаней (примерно 1,93 миллиарда долларов), информирует 24 Канал.

Смотрите также 44 миллиарда долларов за Labubu: Pop Mart бьет рекорды

Чистая прибыль компании подскочила почти вчетверо и составила 4,7 миллиардов юаней (более 650 миллионов долларов).

Какова роль Labubu в росте?

Ключевым драйвером роста стала серия игрушек The Monsters, в частности самая популярная – Labubu, которая принесла почти 35% общей выручки.

В целом на плюшевые игрушки пришлось 44% дохода Pop Mart – 6,14 миллиардов юаней (850 миллионов долларов), что в 14 раз превышает показатели прошлогоднего года.

Специалисты отмечают, что такой стремительный рывок объясняется не только популярностью отдельных героев, но и общим ростом спроса на коллекционные дизайнерские игрушки. Pop Mart активно расширяет ассортимент и выходит на международные рынки, укрепляя позиции среди ведущих игроков индустрии.

Что стоит знать о Labubu?