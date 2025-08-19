Як зросли прибутки компанії?

Згідно зі звітом компанії, оприлюдненим на Гонконзькій фондовій біржі, виторг Pop Mart зріс більш ніж удвічі – на 204%, сягнувши 13,88 мільярдів юанів (приблизно 1,93 мільярди доларів), інформує 24 Канал.

Дивіться також 44 мільярди доларів за Labubu: Pop Mart б'є рекорди

Чистий прибуток компанії підскочив майже вчетверо та становив 4,7 мільярдів юанів (понад 650 мільйонів доларів).

Яка роль Labubu у зростанні?

Ключовим драйвером зростання стала серія іграшок The Monsters, зокрема найпопулярніша – Labubu, яка принесла майже 35% загального виторгу.

У цілому на плюшеві іграшки припало 44% доходу Pop Mart – 6,14 мільярдів юанів (850 мільйонів доларів), що в 14 разів перевищує показники торішнього року.

Фахівці зазначають, що такий стрімкий ривок пояснюється не лише популярністю окремих героїв, а й загальним зростанням попиту на колекційні дизайнерські іграшки. Pop Mart активно розширює асортимент та виходить на міжнародні ринки, зміцнюючи позиції серед провідних гравців індустрії.

Що варто знати про Labubu?