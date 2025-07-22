Що зробило Pop Mart дорожчою за Mattel і Hasbro?

Як повідомляє CompaniesMarketCap, стрибок пов'язаний насамперед із вірусною популярністю Лабубу (Labubu), що стала улюбленою фігуркою не лише дітей, а й дорослих, інформує 24 Канал.

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Pop Mart за короткий час випередив своїх давніх конкурентів:

  • Hasbro, який володіє брендами My Little Pony та Transformers;
  • Mattel, що створив легендарну Barbie;
  • Sanrio, авторів всесвітньо відомої Hello Kitty.

Зауважте. Капіталізація Pop Mart зросла не на відсотки, а в рази. За словами експертів, такого динамічного прориву індустрія іграшок не бачила десятиліттями.

Це унікальний випадок, коли локальний герой із нестандартним дизайном став глобальною сенсацією. Ми спостерігаємо культурний феномен нового покоління споживачів,
зазначив аналітик Джошуа Смит.

Як зросли продажі Лабубу?

Попит на Лабубу б'є всі історичні рекорди. За даними аналітичної компанії M Science, лише в червні 2025 року продажі іграшки в США зросли на 5000% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Феномен Лабубу пояснюється декількома факторами:

  • оригінальний, легко впізнаваний дизайн;
  • добре продумана маркетингова стратегія;
  • ефект "сліпої коробки", коли покупець не знає, яка саме іграшка трапиться;
  • стрімке поширення серед інфлюенсерів.

Ці фігурки тепер не просто іграшки, а частина молодіжної естетики – аксесуари до образів, колекційні предмети, а подекуди навіть інвестиції.

Чому Лабубу стали хітом?

На відміну від класичних ляльок чи машинок, Лабубу більше приваблює дорослу аудиторію. Колекціонери, зірки, блогери, стилісти – саме вони зробили Pop Mart глобальним брендом.

Найрідкісніші фігурки перепродаються на онлайн-аукціонах утридорога. На ринках Азії і США ціна на обмежені випуски зростає на 300 – 500% від первинної вартості.

Зараз Pop Mart активно відкриває флагманські магазини у світових столицях – від Токіо до Парижа. Черги за новими випусками часом тягнуться на кілька кварталів.

Яка роль партнерства з Coca-Cola і One Piece?

Ще один фактор зростання – вдало підібрані брендові колаборації. У 2024-2025 роках Pop Mart об'єднався з такими гігантами:

  • Coca-Cola, запустивши обмежену серію червоно-білих Лабубу;
  • One Piece, інтегрувавши стилістику аніме у нову лінійку іграшок.

Партнерства не лише розширили аудиторію, а й закріпили Лабубу як культурне явище, що живе на межі між іграшкою, фешн-атрибутом і мистецтвом.

Що чекає на Pop Mart і Лабубу у 2026 році?

Аналітики прогнозують, що 2026 рік стане ще успішнішим для Pop Mart. Очікується:

  • вихід на нові ринки в Європі;
  • запуск NFT-колекцій із прив’язкою до фізичних фігурок;
  • колаборації з модними брендами та гейм-індустрією.

Якщо компанія втримає темп і зможе грамотно реагувати на виклики, як от боротьбу з підробками та регуляторний тиск через "сліпі коробки", її капіталізація може перевищити 60 мільярдів доларів до кінця 2026 року.