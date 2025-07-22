Что сделало Pop Mart дороже Mattel и Hasbro?

Как сообщает CompaniesMarketCap, скачок связан прежде всего с вирусной популярностью Лабубу (Labubu), ставшей любимой фигуркой не только детей, но и взрослых, информирует 24 Канал.

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Pop Mart за короткое время опередил своих давних конкурентов:

  • Hasbro, который владеет брендами My Little Pony и Transformers;
  • Mattel, создавший легендарную Barbie;
  • Sanrio, авторов всемирно известной Hello Kitty.

Заметьте. Капитализация Pop Mart выросла не на проценты, а в разы. По словам экспертов, такого динамичного прорыва индустрия игрушек не видела десятилетиями.

Это уникальный случай, когда локальный герой с нестандартным дизайном стал глобальной сенсацией. Мы наблюдаем культурный феномен нового поколения потребителей,
отметил аналитик Джошуа Смит.

Как выросли продажи Лабубу?

Спрос на Лабубу бьет все исторические рекорды. По данным аналитической компании M Science, только в июне 2025 года продажи игрушки в США выросли на 5000% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Феномен Лабубу объясняется несколькими факторами:

  • оригинальный, легко узнаваемый дизайн;
  • хорошо продуманная маркетинговая стратегия;
  • эффект "слепой коробки", когда покупатель не знает, какая именно игрушка попадется;
  • стремительное распространение среди инфлюенсеров.

Эти фигурки теперь не просто игрушки, а часть молодежной эстетики – аксессуары к образам, коллекционные предметы, а иногда даже инвестиции.

Почему Лабубу стали хитом?

В отличие от классических кукол или машинок, Лабубу больше привлекает взрослую аудиторию. Коллекционеры, звезды, блогеры, стилисты – именно они сделали Pop Mart глобальным брендом.

Самые редкие фигурки перепродаются на онлайн-аукционах втридорога. На рынках Азии и США цена на ограниченные выпуски растет на 300 – 500% от первоначальной стоимости.

Сейчас Pop Mart активно открывает флагманские магазины в мировых столицах – от Токио до Парижа. Очереди за новыми выпусками порой тянутся на несколько кварталов.

Какова роль партнерства с Coca-Cola и One Piece?

Еще один фактор роста – удачно подобранные брендовые коллаборации. В 2024-2025 годах Pop Mart объединился с такими гигантами:

  • Coca-Cola, запустив ограниченную серию красно-белых Лабубу;
  • One Piece, интегрировав стилистику аниме в новую линейку игрушек.

Партнерства не только расширили аудиторию, но и закрепили Лабубу как культурное явление, живущее на грани между игрушкой, фэшн-атрибутом и искусством.

Что ждет Pop Mart и Лабубу в 2026 году?

Аналитики прогнозируют, что 2026 год станет еще более успешным для Pop Mart. Ожидается:

  • выход на новые рынки в Европе;
  • запуск NFT-коллекций с привязкой к физическим фигуркам;
  • коллаборации с модными брендами и гейм-индустрией.

Если компания удержит темп и сможет грамотно реагировать на вызовы, такие как борьбу с подделками и регуляторное давление из-за "слепых коробок", ее капитализация может превысить 60 миллиардов долларов до конца 2026 года.