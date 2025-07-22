Что сделало Pop Mart дороже Mattel и Hasbro?

Как сообщает CompaniesMarketCap, скачок связан прежде всего с вирусной популярностью Лабубу (Labubu), ставшей любимой фигуркой не только детей, но и взрослых, информирует 24 Канал.

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Pop Mart за короткое время опередил своих давних конкурентов:

Hasbro, который владеет брендами My Little Pony и Transformers;

Mattel, создавший легендарную Barbie;

Sanrio, авторов всемирно известной Hello Kitty.

Заметьте. Капитализация Pop Mart выросла не на проценты, а в разы. По словам экспертов, такого динамичного прорыва индустрия игрушек не видела десятилетиями.

Это уникальный случай, когда локальный герой с нестандартным дизайном стал глобальной сенсацией. Мы наблюдаем культурный феномен нового поколения потребителей,

– отметил аналитик Джошуа Смит.

Как выросли продажи Лабубу?

Спрос на Лабубу бьет все исторические рекорды. По данным аналитической компании M Science, только в июне 2025 года продажи игрушки в США выросли на 5000% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Феномен Лабубу объясняется несколькими факторами:

оригинальный, легко узнаваемый дизайн;

хорошо продуманная маркетинговая стратегия;

эффект "слепой коробки", когда покупатель не знает, какая именно игрушка попадется;

стремительное распространение среди инфлюенсеров.

Эти фигурки теперь не просто игрушки, а часть молодежной эстетики – аксессуары к образам, коллекционные предметы, а иногда даже инвестиции.

Почему Лабубу стали хитом?

В отличие от классических кукол или машинок, Лабубу больше привлекает взрослую аудиторию. Коллекционеры, звезды, блогеры, стилисты – именно они сделали Pop Mart глобальным брендом.

Самые редкие фигурки перепродаются на онлайн-аукционах втридорога. На рынках Азии и США цена на ограниченные выпуски растет на 300 – 500% от первоначальной стоимости.

Сейчас Pop Mart активно открывает флагманские магазины в мировых столицах – от Токио до Парижа. Очереди за новыми выпусками порой тянутся на несколько кварталов.

Какова роль партнерства с Coca-Cola и One Piece?

Еще один фактор роста – удачно подобранные брендовые коллаборации. В 2024-2025 годах Pop Mart объединился с такими гигантами:

Coca-Cola, запустив ограниченную серию красно-белых Лабубу;

One Piece, интегрировав стилистику аниме в новую линейку игрушек.

Партнерства не только расширили аудиторию, но и закрепили Лабубу как культурное явление, живущее на грани между игрушкой, фэшн-атрибутом и искусством.

Что ждет Pop Mart и Лабубу в 2026 году?

Аналитики прогнозируют, что 2026 год станет еще более успешным для Pop Mart. Ожидается:

выход на новые рынки в Европе;

запуск NFT-коллекций с привязкой к физическим фигуркам;

коллаборации с модными брендами и гейм-индустрией.

Если компания удержит темп и сможет грамотно реагировать на вызовы, такие как борьбу с подделками и регуляторное давление из-за "слепых коробок", ее капитализация может превысить 60 миллиардов долларов до конца 2026 года.