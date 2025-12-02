Коли відкриють ТРЦ Gulliver?
Gulliver поетапно відкривають після ліквідації надзвичайної ситуації, пише 24 Канал з посиланням на Ощадбанк.
Дивіться також Виробника "Моршинської" продають: активи належать підсанкційному олігарху Фрідману
Для відвідувачів відкриють безпечну частину комплексу, а саме два поверхи його торгово-розважальної частини. Так, доступ до торговельних площ першого та мінус першого поверхів відкриють 12 грудня.
Про точний перелік магазинів, які відчинять двері для клієнтів 12 грудня, повідомлять додатково. Коли відкриють інші поверхи та офісну частину Gulliver – поки невідомо, рішення будуть ухвалювати після подальшої ліквідації причин можливого настання надзвичайної ситуації.
Що відомо про ситуації з ТРЦ Gulliver?
26 липня 2025 року ТРЦ Gulliver став власністю державного консорціуму, до якого входять Ощадбанк і Укрексімбанк. Тодікомпанії, пов'язані з Віктором Поліщуком, припинили обслуговування кредитів, а директорці комплексу Ірині Круппі було оголошено підозру у завищенні податкового кредиту з ПДВ.
17 жовтня Шевченківський райсуд Києва зняв арешт з Gulliver, накладений у межах кримінальної справи щодо посадових осіб ТОВ "Три О" за підозрою в ухиленні від сплати податків. Ощадбанк та Укрексімбанк, які отримали право власності на комплекс через боргові зобов'язання, розпочали роботу над стабілізацією управління
30 жовтня ТРЦ Gulliver у Києві тимчасово закрили через корпоративний конфлікт між новими власниками – державними банками і колишнім керівництвом. Колишні власники саботують передачу управління, що створює ризики для безпеки відвідувачів та орендарів, і це стало підставою для призупинення роботи центру.
Всіх орендарів ТРЦ Gulliver було звільнено від орендних платежів на весь час тимчасового призупинення його роботи.