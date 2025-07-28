Як це стало можливим?

Про це повідомили в Ощадбанку та підтвердив член наглядової ради Укрексімбанку Олександр Бевза, передає 24 Канал. Передача права власності відбулася в межах погашення заборгованості бенефіціара ТРЦ перед держбанками.

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Членкиня наглядової ради Ощадбанку Роза Тапанова також зазначила, що приватизація об'єкта наразі неможлива. Натомість розглядаються варіанти управління "Гулівером" або продажу активу як майна банківської системи.

Що цьому передувало?

За даними Forbes, з початку повномасштабної війни у 2022 році компанії, пов'язані з бізнесменом Віктором Поліщуком. Зокрема, оператор ТРЦ "Гулівер", мережа електроніки "Ельдорадо" та низка складів – припинили обслуговування кредитів. Виплати за боргами мали бути завершені до 2025 року, проте фактично обслуговування припинилося ще після фінансової кризи 2014 – 2016 років.

У травні 2023 року БЕБ повідомило про підозру директорці "Гулівера" Ірині Круппі. Слідство встановило, що у 2019 – 2021 роках компанія уклала низку фіктивних договорів, які дозволили завищити податковий кредит з ПДВ і вивести понад 145,8 мільйонів гривень готівкою.

Довідково. 9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема на сам ТРЦ. У червні того ж року Шевченківський районний суд Києва передав "Гулівер" в управління Нацагентству з управління активами (АРМА). В адміністрації ТРЦ цю передачу назвали "рейдерським захопленням".