Погіршення ситуації та зупинка платежів

Девелопер багатофункціонального комплексу "Гулівер" у Києві перестав обслуговувати кредит перед державним банком. Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов в інтерв'ю Delo.ua, інформує 24 Канал.

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"На жаль, у 2024 році ситуація погіршилася. Після того, як бізнес-центр "Гулівер", що є заставним активом і єдиним джерелом погашення проблемного кредиту, був переданий до АРМА за рішенням суду, платежі за кредитом зупинилися", – повідомив Наумов.

За його словами, це сталося після того, як будівля продовжувала частково обслуговуватись під час війни. При цьому платежі припинились у другій половині 2024 року, і досі вони не відновлені. Тому в Ощадбанку змушені розпочати процес стягнення активу.

Власник "Гулівера" та фінансування будівництва

Власником хмарочоса "Гулівер" є Віктор Поліщук, який заявляв, що будівля йому не належить, однак він дав особисту поруку за боргами компанії-власника на суму 207 мільйонів доларів. Поліщук також є власником мережі магазинів "Ельдорадо" та збанкрутілого у 2016 році банку "Михайлівський".

Будівництво "Гулівера", яке почалось в 2013 році, фінансувалося за кредитними коштами від Ощадбанку та Укрексімбанку. Обидва банки спільно надали кредит у розмірі 441 мільйон доларів з терміном погашення до 2025 року.

У 2020 році кредит було реструктуризовано, а термін погашення продовжено до 2044 року.

Довідково. Майно "Гулівера" опинилося під арештом у рамках розслідування БЕБ про ухилення керівництвом хмарочоса від сплати податків на суму майже 146 мільйонів гривень. "Гулівер" передали АРМА. Стартував конкурс на відбір управителя для "Гулівера", але він провалився.