Що відомо про продаж IDS Ukraine?
Пошук покупців IDS Ukraine розпочали 28 листопада, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.
Збір тендерних пропозицій триватиме до 18:00 12 грудня 2025 року, а сам аукціон відбудеться на платформі Prozorro у грудні 2025 року.
Держава передасть в управління корпоративні права компаній, що забезпечують повний цикл виробництва: від видобутку води до її продажу.
За умовами конкурсу, прибуток від діяльності IDS Ukraine спрямовуватиметься до державного бюджету України, за винятком винагороди управителя. Очікувані надходження до бюджету – щонайменше 24 мільйони гривень на місяць.
Нагадаємо, що активи групи IDS Ukraine арештовані з 2022 року, оскільки належать російському олігарху Михайлу Фрідману. Він перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії та України.
Що відомо про IDS Ukraine?
- Ще восени 2022 року за рішенням суду АРМА отримало корпоративні права Миргородського та Моршинського заводів, промислові зразки й торговельні марки підприємств групи IDS Ukraine.
- Вже у квітні 2023 року новим управителем активів "Моршинської" обрали компанію "Карпатські мінеральні води". Втім кінцевого договору про управління так і не було укладено.
- У вересні 2024 року стало відомо, що Міністерство юстиції України подало заяву до ВАКС щодо конфіскації активів бізнесменів Фрідмана, Авена та Косогова, а також компанії "Rissa Investments Limited". Вони є засновниками та акціонерами компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".
