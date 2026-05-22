Хто спонсори Усика?

Співпраця Усика давно вийшла за межі класичної реклами. Частина партнерств стосується благодійності, технологій, підтримки України та розвитку спортивної індустрії, пише 24 Канал.

1. ДТЕК і кампанія Fight for Light

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Усик долучився до соціальної кампанії Fight for Light, яку ініціювала компанія ДТЕК

Йшлося не про стандартну рекламну інтеграцію, а про підтримку українських енергетиків, які працюють під час постійних атак на інфраструктуру. Боксер:

зустрічався з працівниками енергосектору;

відвідував пошкоджені об’єкти;

публічно підтримував енергетичний фронт.

Таким чином кампанія стала радше символом солідарності та підтримки людей, які відновлюють електропостачання по всій країні.

2. Ready to Fight і партнерство з GR8 Tech

Усик також активно розвиває власні цифрові проєкти. Він став співзасновником платформи Ready to Fight – системи, яка об’єднує спортсменів і фанатів за допомогою сучасних технологій та блокчейн-рішень.

У 2024 році проєкт почав співпрацю з GR8 Tech – міжнародною IT-компанією у сфері iGaming. Партнерство було спрямоване на:

розвиток цифрових інструментів для спортсменів;

створення нових можливостей для взаємодії з фанатами;

розвиток спортивної екосистеми навколо боксу.

3. Rival, Venum і Tismo Genève

Важливу частину партнерств Усика займають бренди спортивного екіпірування та аксесуарів. Одним із його партнерів є Rival Boxing Gear – виробник професійного боксерського спорядження.

Також на екіпіруванні спортсмена регулярно можна побачити логотип Venum – одного з найвідоміших брендів у світі бойового спорту.

Окрему увагу привернув і швейцарський годинниковий бренд Tismo Genève, який створив спеціальну лімітовану серію годинників Crown of 22, присвячену чемпіону.

4. Співпраця з Parimatch Tech

У 2023 році Усик став амбасадором проєкту Responsible Gambling від Parimatch Tech. У межах цієї співпраці акцент робився не на рекламі ставок, а на темі відповідального ставлення до азартних ігор.

Боксер публічно наголошував на важливості контролю та усвідомленого підходу до геймінгу. Основна ідея кампанії – відповідальність і самоконтроль також є проявом сили.

5. "Техноком" і рекламні кампанії з Усиком

Серед партнерів Усика також згадують "Техноком". Як один із великих операторів мобільного зв’язку в Україні, компанія використала співпрацю з Усиком для масштабних рекламних кампаній і промоактивностей.

Участь спортсмена у рекламних роликах допомогла:

посилити впізнаваність бренду;

зробити комунікацію більш емоційною;

показати Усика не лише як жорсткого чемпіона, а й як більш відкриту та близьку до людей особистість.

Саме такі кампанії ще сильніше зміцнили його зв’язок із широкою аудиторією та фанатами.

6. "Карпатська джерельна"

Цьогоріч стало відомо, що Олександр Усик став амбасадором бренду “Карпатська джерельна”, пише Forbes.

Партнерство з Усиком має довгостроковий характер і передбачає інтеграцію бренду у платформу Ready to Fight. Кампанія включає відеоконтент, digital-активності, PR, спеціальні колаборації та присутність на спортивних подіях, зокрема вечорі боксу Rising Stars, організованому компанією Usyk 17 Promotions.

Одним із елементів співпраці стане випуск нової серії води із зображенням боксера.

Чи пов’язаний Усик із співвласником "АТБ" Буткевичем?

Серед бізнесменів, яких пов’язують із підтримкою Усика, часто згадують Геннадія Буткевича – співвласника мережі супермаркетів "АТБ".

Хоча сама мережа офіційно не позиціонувалася як титульний спонсор боїв Усика, зв’язок між бізнесом Буткевича та підтримкою спортсмена неодноразово згадувався у медіа. Зокрема, на окремих заходах за участі Усика помічали брендування "АТБ", а ім’я Буткевича неодноразово фігурувало серед людей, пов’язаних із підтримкою боксера.

Отже, сьогодні партнерства Олександра Усика охоплюють одразу кілька сфер:

Великий український бізнес; Міжнародні бренди; IT та цифрові технології; Благодійні й соціальні ініціативи; Спортивну індустрію.

Фактично Усик перетворився на глобальний медійний бренд, який поєднує спорт, бізнес і суспільний вплив далеко за межами боксерського рингу.

