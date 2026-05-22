Кто спонсоры Усика?

Сотрудничество Усика давно вышло за пределы классической рекламы. Часть партнерств касается благотворительности, технологий, поддержки Украины и развития спортивной индустрии, пишет 24 Канал.

1. ДТЭК и кампания Fight for Light

После начала полномасштабной войны России против Украины Усик присоединился к социальной кампании Fight for Light, которую инициировала компания ДТЭК

Речь шла не о стандартной рекламной интеграции, а о поддержке украинских энергетиков, которые работают во время постоянных атак на инфраструктуру. Боксер:

встречался с работниками энергосектора;

посещал поврежденные объекты;

публично поддерживал энергетический фронт.

Таким образом кампания стала скорее символом солидарности и поддержки людей, которые восстанавливают электроснабжение по всей стране.

2. Ready to Fight и партнерство с GR8 Tech

Усик также активно развивает собственные цифровые проекты. Он стал соучредителем платформы Ready to Fight – системы, которая объединяет спортсменов и фанатов с помощью современных технологий и блокчейн-решений.

В 2024 году проект начал сотрудничество с GR8 Tech – международной IT-компанией в сфере iGaming. Партнерство было направлено на:

развитие цифровых инструментов для спортсменов;

создание новых возможностей для взаимодействия с фанатами;

развитие спортивной экосистемы вокруг бокса.

3. Rival, Venum и Tismo Genève

Важную часть партнерств Усика занимают бренды спортивной экипировки и аксессуаров. Одним из его партнеров является Rival Boxing Gear – производитель профессионального боксерского снаряжения.

Также на экипировке спортсмена регулярно можно увидеть логотип Venum – одного из самых известных брендов в мире боевого спорта.

Отдельное внимание привлек и швейцарский часовой бренд Tismo Genève, который создал специальную лимитированную серию часов Crown of 22, посвященную чемпиону.

4. Сотрудничество с Parimatch Tech

В 2023 году Усик стал амбассадором проекта Responsible Gambling от Parimatch Tech. В рамках этого сотрудничества акцент делался не на рекламе ставок, а на теме ответственного отношения к азартным играм.

Боксер публично подчеркивал важность контроля и осознанного подхода к геймингу. Основная идея кампании – ответственность и самоконтроль также является проявлением силы.

5. "Техноком" и рекламные кампании с Усиком

Среди партнеров Усика также упоминают "Техноком". Как один из крупных операторов мобильной связи в Украине, компания использовала сотрудничество с Усиком для масштабных рекламных кампаний и промоактивностей.

Участие спортсмена в рекламных роликах помогло:

усилить узнаваемость бренда;

сделать коммуникацию более эмоциональной;

показать Усика не только как жесткого чемпиона, но и как более открытую и близкую к людям личность.

Именно такие кампании еще сильнее укрепили его связь с широкой аудиторией и фанатами.

6. "Карпатская родниковая"

В этом году стало известно, что Александр Усик стал амбассадором бренда “Карпатская родниковая”, пишет Forbes.

Партнерство с Усиком имеет долгосрочный характер и предусматривает интеграцию бренда в платформу Ready to Fight. Кампания включает видеоконтент, digital-активности, PR, специальные коллаборации и присутствие на спортивных событиях, в частности вечере бокса Rising Stars, организованном компанией Usyk 17 Promotions.

Одним из элементов сотрудничества станет выпуск новой серии воды с изображением боксера.

Связан ли Усик с совладельцем "АТБ" Буткевичем?

Среди бизнесменов, которых связывают с поддержкой Усика, часто вспоминают Геннадия Буткевича – совладельца сети супермаркетов "АТБ".

Хотя сама сеть официально не позиционировалась как титульный спонсор боев Усика, связь между бизнесом Буткевича и поддержкой спортсмена неоднократно упоминалась в медиа. В частности, на отдельных мероприятиях с участием Усика замечали брендирование "АТБ", а имя Буткевича неоднократно фигурировало среди людей, связанных с поддержкой боксера.

Итак, сегодня партнерства Александра Усика охватывают сразу несколько сфер:

Большой украинский бизнес; Международные бренды; IT и цифровые технологии; Благотворительные и социальные инициативы; Спортивную индустрию.

Фактически Усик превратился в глобальный медийный бренд, который сочетает спорт, бизнес и общественное влияние далеко за пределами боксерского ринга.

