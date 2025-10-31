ТРЦ закрили тимчасово?

Як повідомили в "Ощадбанку", спільно з "Укрексімбанком", які нині володіють 80% та 20% комплексу відповідно, ухвалено рішення тимчасово закрити ТРЦ із міркувань безпеки. Gulliver припинив роботу з 22:00 30 жовтня 2025 року, ідеться у пресрелізі, передає 24 Канал.

Колишні власники саботують

У банку заявили, що представники колишнього власника – ТОВ "Три О" – саботують передачу управління. Зокрема, вони заблокували доступ до технічних приміщень, де розташовані інженерні системи, не передали необхідну документацію та перешкоджають роботі спеціалістів.

Крім того, за даними "Ощадбанку", під час періодів відключення електроенергії колишнє керівництво навмисно перевантажує енергомісткі системи комплексу, що призводить до перебоїв у живленні. Такі дії, за словами банкірів, створюють ризики для безпеки відвідувачів та орендарів і завдають збитків державним установам.

"Саме ці обставини стали підставою для призупинення роботи торгового центру", – наголосили в "Ощадбанку".

Що цьому передувало?

26 липня 2025 року Ощадбанк та Укрексімбанк офіційно зареєстрували право власності на комплекс Gulliver.

17 жовтня Шевченківський райсуд Києва зняв арешт з об'єкта, накладений у межах кримінальної справи щодо посадових осіб ТОВ "Три О" за підозрою в ухиленні від сплати податків.

Раніше, у червні 2025 року, суд передав Gulliver в управління АРМА, а у травні 2023-го керівниці ТРЦ Ірині Круппі повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на 145 мільйонів гривень.

До слова, бізнесмен Віктор Поліщук, пов'язаний із компанією "Три О" та мережею "Ельдорадо", раніше втратив контроль над активом після того, як його компанії припинили обслуговувати кредити державним банкам під час війни.