Який бізнес можна відкрити, якщо маєш мало грошей?

Потрібно розуміти, що бізнес може бути різним. Зокрема, ви маєте змогу заробляти на власних знаннях, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нова пошта".

Лайфхак! Для того щоб розпочати бізнес, можна скористатися грантом. Як повідомляє Дія, держава готова надати кошти не тільки на відкриття власної справи, а і на її розвиток.

Який бізнес можна відкрити з невеликими вкладеннями:

Дропшипінг

Фактично, в цій схемі ви є посередником, який перепродає товар зі складу. Постачальник самостійно займається відправкою. Ваша задача лише просувати продукт та реалізовувати його.

Консультації та онлайн-репетиторство

Для цього вам навіть не треба мати окреме приміщення. Достатньо підтвердити свою експертність у певній сфері, проаналізувати ринок та запропонувати свої послуги.

Продаж авторської продукції

Це той самий випадок, коли хобі стає роботою. Тобто, ви можете продавати те, що виготовляєте у вільний час. Безумовно, собівартість тут залежить від виду дільності. Проте, ви маєте змогу самостійно регулювати усі процеси.

Створення цифрових продуктів

Необов'язково починати з чогось важкого. Достатньо заробляти можна і на дизайні презентацій, написанні курсових, створенні листівок і так далі.

Зверніть увагу! Аби якісно презентувати себе, варто створити портфоліо з яким має змогу ознайомитись замовник.

Що ще важливо знати про бізнес в Україні зараз?