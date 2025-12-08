Який заробіток можна отримати на YouTube зараз?

YouTube використовує показник RPM – "дохід за милю". Саме він демонструє, скільки автор можна отримати за 1000 переглядів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

Важливо! Автор отримає не чистий дохід за рекламу. Як зазначає AIR Media-Tech, YouTube забирає приблизно 45%.

Станом на тепер, оплата за 1000 переглядів на YouTube така:

від 3 до майже 11 доларів

Це найвища доступна оплата. Вона надається за контент, що орієнтований на США, Канаду, Велику Британію, Австралію та Німеччину.

Цікаво! Найвища оплата за 1000 переглядів була в США.

від декількох центів і до 2 доларів

Саме таку монетизацію має контент для більшості країн. Зокрема, йдеться про відео для Бразилії, Індії чи Південно-Східної Азії. Така ж плата і для України.

Відповідно, максимальна оплата за 300 тисяч переглядів наступна:

приблизно – 3 300 доларів в США;

а для країн, де найнижча монетизація, максимум складає – 600 доларів.

Що ще важливо знати про YouTube зараз?