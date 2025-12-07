Що відомо про монетизацію для Shorts?

Монетизація Shorts різниться. Зокрема, вона залежить від країни, для якої створюється контент, повідомляє 24 Канал з посиланням на AIR Media-Tech.

Станом на тепер, оплата за 1000 переглядів, залежно від країни, така:

найвища монетизація для США, вона складає – 0,328 долара;

для Швейцарії – 0,205 доларів;

Австралії – 0,193 долара;

Південної Кореї – 0,185 долара;

Великої Британії – 0,166 долара;

Канади – 0,165 долара;

Німеччини – 0,163 долара;

Гонконгу – 0,147 долара;

Японії – 0,144 долара;

Тайваню – 0,140 доларів;

Австрії – 0,135 долара;

Нової Зеландії – 0,113 долара.

Зауважимо, експерти вважають, що шортси це, в першу чергу не елемент заробітку, а метод просування, який:

залучає багато авдиторії;

є недорогим.

Зверніть увагу! Саме завдяки шортсам можна швидше і легше просувати продукт.

Скільки можна отримати за довгі відео на YouTube?

Монетизація за довгі відео на YouTube значно більша. Наприклад, найбільша оплата за 1000 переглядів для США, вона складає майже 11 доларів, повідомляє Exploding Topics.

Водночас, є країни для яких монетизація мінімальна, тобто, менш як 2 долари. Також оплата може бути відсутня зовсім.

Важливо знати! Розмір монетизації на YouTube залежить також від типу відео. Потрібно розуміти, що від цього формується вартість реклами, яка вставляється у відео і, відповідно, оплата за перегляди.

Що ще важливо знати про YouTube зараз?