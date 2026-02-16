Що тепер відбувається з YouTube?

YouTube знову активізував боротьбу проти блокування реклами. Протягом останніх днів десятки користувачів на Reddit та в соцмережі X повідомили, що під відео з'являється повідомлення "Коментарі вимкнені" навіть якщо автори роликів їх не вимикали. Йдеться не про окремі канали – проблема зачіпає широкий спектр контенту, пише Android Authority.

Крім коментарів, у частини користувачів перестали відображатися й описи відео. Тобто платформа фактично обмежує базові елементи інтерфейсу – ті, що не мають прямого стосунку до реклами.

За словами самих користувачів, які пишуть це на Reddit, у більшості випадків спільним знаменником є активований adblock. Після вимкнення розширення реклама починає показуватися, а коментарі та описи відразу повертаються. Це свідчить про навмисний характер змін.

Не лише розширення

Проблема зачіпає не лише стандартні розширення для браузерів. Про аналогічні збої повідомляють користувачі браузерів із вбудованими інструментами блокування реклами та трекерів, зокрема Brave.

Ба більше, в окремих випадках складнощі виникають навіть у підписників YouTube Premium, якщо вони додатково використовують сторонні програми для блокування.



Користувач звертається до розробників браузера Brave, які, варто зазначити, нещодавно хвалилися, що обійшли чергові спроби YouTube боротися з блокуванням реклами / Скриншот Android Authority

Довга історія боротьби з блокуванням реклами

Це не перша хвиля обмежень. Раніше платформа вже демонструвала попередження з вимогою вимкнути блокувальники реклами, штучно уповільнювала відтворення відео або повністю закривала доступ через певні браузери. Також YouTube поступово закрив лазівки для фоновго відтворення відео на Android без оформлення платної підписки.

Наразі механізм працює не для всіх. Під час окремих перевірок коментарі та описи залишалися доступними навіть з активним блокатором. Також, як перевірив 24 Канал, усе справно працює з мобільного браузера Edge – реклама блокується, а коментарі й описи лишаються на місці. Це може означати тестування нових інструментів лише на окремих користувачах або поетапне розгортання.

Фактично YouTube використовує обмеження функціональності як інструмент тиску. Якщо раніше мова йшла лише про показ реклами, тепер під удар потрапляє інтерактивність платформи – можливість читати дискусії, залишати відгуки та знайомитися з додатковою інформацією під відео.

Які альтернативи?

Альтернатива наразі проста: або вимкнути блокатор реклами, або оформити платну підписку. Деякі користувачі експериментують із VPN та зміною регіону, зокрема підключенням через В'єтнам, де після урядового рішення реклама повинна мати кнопку пропуску менш ніж за п'ять секунд. Проте це тимчасові обхідні рішення, які не гарантують стабільної роботи.

Схоже, конфлікт між платформою та користувачами, які не хочуть дивитися рекламу, але й не бажають купувати підписку, входить у нову фазу. І цього разу YouTube не просто блокує відео – він обмежує сам досвід користування сервісом.