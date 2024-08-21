Але для початку про свіже оновлення

20 серпня MacPaw випустила чергове оновлення для ClearVPN, яке додає підтримку iPad. Ця версія, як і будь-яка інша, включає покращені функції безпеки, такі як вбудований DNS-блокувальник реклами, захист від шкідливого програмного забезпечення, алгоритм "Оптимальне підключення" (визначає найшвидший сервер для потреб користувача), віджети, сервери у понад 45 країнах та запобігання кібератакам.

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Також в цьому оновленні з’явилася підтримка португальської мови.

ClearVPN для iPadOS зберігає інтуїтивний інтерфейс та функції, які вже оцінили користувачі інших платформ, таких як macOS, iOS, Android та Windows. Тепер користувачі iPad можуть в один дотик захистити свою приватність онлайн та отримати доступ до глобальних бібліотек контенту.

Як отримати безплатний Premium ClearVPN

ClearVPN залишається безкоштовним для всіх українців незалежно від їхнього географічного розташування через верифікацію громадянства в Дії. Для цього вам знадобиться застосунок останньої версії та, власне, валідований та працюючий профіль у Дії.

Як це зробити на смартфоні з iOS/Android

Відкрийте застосунок і створіть собі обліковий запис, або ввійдуть у вже існуючий. Натисніть на іконку налаштувань у нижньому правому кутку застосунка й оберіть "Верифікуватися через Дію". Після цього вам потрібно лише підтвердити громадянство через Дію. Це займає лише кілька секунд.



Як отримати безплатний Premium ClearVPN – крок перший / Колаж 24 Каналу / Фото MacPaw



Як отримати безплатний Premium ClearVPN – крок другий / Колаж 24 Каналу / Фото MacPaw

У застосунку для macOS/Windows

Встановіть ClearVPN і відкрийте програму. Відкрийте "Параметри" ліворуч унизу. Перейдіть на вкладку "Гуртуємось за Україну" і виберіть "До Дії". За потреби, увійдіть в акаунт. Відкрийте застосунок Дія на телефоні та відскануйте QR-код для перевірки. Прийміть запит. Готово.

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Наскільки це безпечно

ClearVPN не отримує жодних персональних даних користувача під час використання Дії. Застосунок також не збирає інформацію про активність користувача ClearVPN, та шифрує дані за сучасними стандартами індустрії. Вам не потрібно хвилюватися, що якісь дані будуть прив'язані до вашого імені через Дію.