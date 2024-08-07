Насправді таких застосунків не багато, але ви майже точно в якийсь із моментів знадобляться вам, тож краще мати їх встановленими. Техно 24 підготувало невеличкий перелік важливих програм, які не слід видаляти зі смартфона.

Читайте на сайті Чому смартфон раптово перезавантажується та як виправити цю проблему

Програма для подорожей

Такі програми для подорожей, як Airbnb, можуть здатися непотрібними, якщо ви не часто подорожуєте, але вони можуть стати рятівними. Перевстановлення цих застосунків щоразу перед поїздкою – це клопітка справа, особливо коли ви зайняті пакуванням речей та останніми приготуваннями до подорожі.

Крім того, непередбачувані ситуації, такі як погана погода або скасування рейсів, можуть вимагати швидкого доступу до таких сервісів, як Uber або Uklon, і наявність цих застосунків під рукою може заощадити ваш дорогоцінний час.

Застосунок для доставки їжі

Хоча у вас може бути улюблений застосунок для доставки їжі, наприклад Glovo, подорожі в незнайомі міста можуть зробити незамінними інші схожі програми, або навіть місцеві аналоги. Ці програми допоможуть вам легко замовити їжу за місцем вашого перебування.

Корисно мати кілька таких застосунків для доставки, щоб порівняти ціни та переконатися в доступності послуг, особливо за несприятливих умовах, або в різних районах міста.

Встановіть хоча б одну гра

Навіть якщо ви не фанат мобільних ігор, наявність гри, яка не потребує підключення до інтернету, може стати чудовим способом згаяти час, коли ви застрягли без Wi-Fi або мобільного сигналу, наприклад, в залі очікування потяга, черзі чи за інших умов. Проста гра може допомогти відволіктися і розважити вас у такі моменти.

Програма для роботи з документами

Навіть якщо ви не працюєте з документами на своєму смартфоні, краще мати застосунок, який дає змогу взаємодіяти з ними, бодай відкривати та переглядати їх. Така програма може знадобитися вам в будь-який час, наприклад, коли ви перебуватимете не біля комп'ютера, але виникне потреба переглянути важливий робочий документ з чату.

Тож краще мати на смартфоні застосунок на кшталт Microsoft Office, який має кілька програм для роботи з документами, таблицями та PDF-файлами. Крім того, ця та аналогічні програми зазвичай мають ширший набір функцій, які допомагають сканувати документи за допомогою камери смартфона, що теж може стати в пригоді.

Якщо ви шукаєте роботу, не видаляйте LinkedIn

LinkedIn відомий своїми частими сповіщеннями, але це дуже важливо, якщо ви шукаєте роботу. Застосунок дозволяє швидко шукати контакти, подавати заявки на роботу та відповідати рекрутерам.

Втратити можливість працевлаштування через те, що ви не встановили програму, – це ризик, на який ви не хочете йти. Якщо сповіщення турбують, ви завжди можете вимкнути їх, зберігаючи при цьому доступ до програми.

Дивіться також Що робити, якщо ваш смартфон "не ловить" мережу

Хоча існує безліч способів звільнити місце на телефоні, подумайте двічі, перш ніж видаляти такі застосунки, які можуть бути важливими в певних ситуаціях. Збереження цих програм гарантує, що ви будете готові до різних несподіваних сценаріїв, і зробить ваш смартфон ще більш потужним інструментом у повсякденному житті.