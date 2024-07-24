Смартфони – це складні пристрої, і програмні та апаратні проблеми можуть призвести до несподіваних перезавантажень. Розуміння поширених причин і способів їх усунення допоможе вам відновити нормальну роботу телефону. Редакція Техно 24 підготувала перелік причин та способи вирішення проблем.

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Причини перезавантаження смартфона

Як ми вже зазначали, смартфон може мати чимало причин, щоб перезавантажитися просто на ходу. Ось кілька найбільш поширених:

Несправності програмного забезпечення: Застаріле програмне забезпечення, пошкоджені файли або несумісні програми можуть спричинити перезавантаження.

Застаріле програмне забезпечення, пошкоджені файли або несумісні програми можуть спричинити перезавантаження. Перевантаження пам'яті: Коли пам'ять телефону переповнена, це може вплинути на продуктивність і призвести до перезавантажень.

Коли пам'ять телефону переповнена, це може вплинути на продуктивність і призвести до перезавантажень. Несправна програма: Нещодавно завантажена програма може спричинити системні конфлікти або несправності, що призведе до перезавантаження.

Нещодавно завантажена програма може спричинити системні конфлікти або несправності, що призведе до перезавантаження. Перегрів: Використання телефону для виконання складних завдань або в жаркому середовищі може призвести до його перегріву та вимкнення з метою безпеки.

Використання телефону для виконання складних завдань або в жаркому середовищі може призвести до його перегріву та вимкнення з метою безпеки. Проблеми з акумулятором: Пошкоджений або зношений акумулятор може не забезпечувати стабільний заряд, що призводить до перезавантажень.

Але як вирішити кожну з цих проблем? Не завжди одразу потрібно бігти до майстерні, адже у чималій кількості випадків вам вдасться все владнати самостійно.

Не забувайте оновлювати програмне забезпечення!

Це слід робити регулярно – тобто тоді, коли воно з'являється. Не варто затримувати оновлення чи нехтувати ними взагалі, адже це може привести і до більш серйозних проблем ніж раптові перезавантаження.

Оновлювати потрібно, як окремі застосунки на пристрої, так і операційну систему в цілому, адже ці важливі оновлення містять виправлення помилок, підвищують продуктивність, а часом навіть приносять нові функції та можливості.

Періодично очищайте пам'ять смартфона

Видаляти невикористані файли та програми потрібно хоча б раз на тиждень, адже за цей час у пам'яті пристрою накопичується чимало сміттєвих даних, які можуть вплинути на роботу смартфона. Якщо довго нехтувати цим правилом і не слідкувати за смартфоном, то він, рано чи пізно, почне вимикатися, або перезавантажуватися.

Видаляти слід невикористовувані програми, кешовані дані, непотрібні фотографії та відео (а те, що потрібно, слід перенести на комп'ютер або в хмарне сховище).

Видаляйте підозрілі застосунки

Якщо з вашим смартфоном все було гаразд, але він почав вимикатися, або перезавантажуватися після встановлення тієї самої програми для шпалер на смартфон – краще її видалити. Швидше за все проблема саме у ній. І взагалі краще взяти собі за правило уважно перевіряти застосунки, навіть, якщо ви завантажуєте їх виключно з надійних джерел.

Дайте вашому смартфону охолонути

Не залишайте телефон під прямими сонячними променями і не перевантажуйте його під час заряджання. Спека та високі температури це ворог перш за все акумулятора пристрою. По-перше, він швидше втрачає заряд в такому стані, а по-друге, пристрій може не витримати і просто перезавантажитися, або вимкнутися, поки температура не спаде. Тож якщо смартфон нагрівається, краще дайте йому охолонути перед тим, як продовжити ним користуватися.

Кілька важливих порад

Якщо вашому телефону вже кілька років або час роботи акумулятора значно зменшився, заміна акумулятора може вирішити проблему.

Проблему перезавантаження іноді може вирішити відновлення смартфона до заводських налаштувань. Але пере цим слід зберегти усі важливі файли, адже після повернення до початкового стану вся пам'ять пристрою буде стерта.

В окремих випадках вам не вдасться самостійно вирішити проблему перезавантаження смартфона, адже вона може мати не програмний, а апаратний характер і в такому випадку без фахівців не обійтися.

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Пам'ятайте, що найкраще віддавати смартфон в ремонт саме в руки сертифікованих майстерень, які можуть надати вам гарантію на ремонт.